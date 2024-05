Dlaczego Freya Allan w pewien sposób cieszy się z końca Wiedźmina? O Liamie Hemsworthie: "Jest taki słodki"

Netflix

Freya Allan zbiera całkiem dobre opinie za występ w swoim najnowszym filmie, Królestwo Planety Małp, który od piątku gości także w polskich kinach. W ramach jego kampanii promocyjnej aktorka udzieliła wywiadu serwisowi Inverse, w którym poruszyła różnorakie kwestie związane z serialem Wiedźmin. Wygląda na to, że Brytyjka w pewien sposób ucieszyła się z zapowiedzianego już końca produkcji i na taki obrót spraw jest w pełni gotowa. Jak sama tłumaczy:

Wiedźmin z całą pewnością wiele mi dał, zarówno w aspekcie zawodowego warsztatu, jak i większej pewności siebie. W dodatku nauczyłam się wielu dodatkowych rzeczy. Miałam okazję brać udział w scenach kaskaderskich, potrafię jeździć konno. Byłam jednak tym wszystkim psychicznie wykończona. Początkowo zakładałam, że będę musiała zrobić jeszcze dwa (sezony - przyp. aut.). To będzie koniec pewnego rozdziału, który - jak sądzę - jest ekscytujący i w pełni gotowy. Wydaje mi się jednak, że gdy do tego końca dotrzemy, będę zszokowana tym, jak bardzo mnie to uderzy.

Freya Allan cieszy się na wątek o Szczurach

Aktorka jest także zadowolona z faktu, że w Wiedźminie pojawi się wątek traktujący o Szczurach, który według wcześniejszych doniesień mógł doczekać się osobnego serialu:

Tej części historii naprawdę chciałam. Od początku mojej pracy na planie to właśnie ona najbardziej mnie ekscytowała. Ciri przechodziła już przemianę, ale w tym wątku zobaczymy ją jeszcze inną. Pod koniec ostatniego sezonu przeszła tak wiele, że to mogło przeważyć szalę. Chce w jakiś sposób oswoić inną wersję siebie i dochodzi do miejsca, w którym stwierdza: "Będę po prostu brutalna. Mam dość tego, że świat jest dla mnie tylko brutalny".

Liam Hemsworth "jest taki słodki"

Tak z kolei Freya Allan komentuje angaż Liama Hemswortha:

Jest taki słodki. To tak normalny człowiek i tak chętny do nawiązywania kontaktu. W jakiś sposób mi go żal, bo musiał poddawać swoje ciało ogromnej presji fizycznej (...). To już sporo. Dla reszty z nas ważne było, aby poczuł się częścią rodziny.

Nie wiemy jeszcze, kiedy 4. sezon serialu Wiedźmin zadebiutuje w serwisie Netflix. Najprawdopodobniej dojdzie do tego w 2025 roku.