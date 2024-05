Wiedźmin - Freya Allan o krytyce Liama Hemswortha. "Szczerze mi go szkoda"

fot. Netflix

W 4. sezonie Liam Hemsworth zastąpi w roli Geralta z Rivii Henry'ego Cavilla, którego odejście spotkało się z dużym niezadowoleniem fanów Wiedźmina, uważających go za jeden z nielicznych pozytywnych aspektów serialu Netflixa.

W wywiadzie dla Collidera Freya Allan, która wciela się w Ciri, odniosła się do tej krytyki widzów związanej z castingiem Hemswortha.

Nie chcę się wypowiadać w jego imieniu, ale z tego, co zrozumiałam, czuję, że naprawdę chce spróbować wnieść serce do roli. Ciężko trenował. Szczerze mi go szkoda, ponieważ, po pierwsze, ta baza fanów może być bardzo napastliwa, a przejmowanie roli kogoś innego nie jest idealną sytuacją. Ale jestem naprawdę podekscytowana widokiem tego, co robi. I to taki uroczy facet. Mam tylko nadzieję, że ludzie poświęcą mu trochę czasu.

Aktorka we wcześniejszym wywiadzie przyznała, że sama miała obawy, co do recastingu. Jednak szybko przekonała się do Hemswortha i bardzo go chwaliła.

fot. materiały prasowe // Od lewej: Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) i Yennefer (Anya Chalotra)

W 4. sezonu do obsady dołączą: Sharlto Copley, który zagra Leo Bonharta, Laurence Fishburne, który wcieli się w Regisa. Ponadto Danny Woodburn odegra krasnoluda Zoltana Chivaya.

Wiedźmin - wszystkie sezony są dostępne na Netflix.