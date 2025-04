Znamy datę premiery 2. sezonu FUBAR. Schwarzenegger powraca do roli starego agenta

fot. materiały promocyjne

Netflix ujawnił, że drugi sezon FUBAR zadebiutuje 12 czerwca 2025 roku. Dodatkowo, platforma streamingowa pokazała kilka zdjęć z nadchodzącej produkcji, które dają przedsmak tego, co nas czeka. Na jednym ze zdjęć widać Carrie-Anne Moss, która dołącza do obsady w tym sezonie jako Greta Nelso, mająca za sobą karierę jako szpieg we wschodnich Niemczech, połączona pasjonującą przeszłością z Lukiem Brunnerem (Schwarzenegger).

FUBAR - zdjęcia z 2. sezonu

FUBAR 2. sezon

Fubar - fabuła, obsada

FUBAR koncentruje się na agencie CIA, który stoi na krawędzi przejścia na emeryturę, a następnie odkrywa rodzinną tajemnicę i zmuszony jest wrócić do pracy, aby wykonać ostatnie zadanie. Serial porusza uniwersalne tematy rodzinnych relacji, osadzone na tle globalnej scenerii pełnej szpiegów, akcji i humoru.

W 2. sezonie Luke Brunner to weteran CIA, który do niedawna był na skraju przejścia na emeryturę. Po swojej ostatniej misji, podczas której uratował agentkę – która okazała się być jego córką – wraca do akcji, stając twarzą w twarz z nowymi złoczyńcami. Jednym z nich jest dawna miłość Luke'a, która grozi zniszczeniem świata… ale najpierw zamierza zniszczyć jego życie.

Obsadę 2. sezonu wzbogacą Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Aparna Brielle, Guy Burnet, Andy Buckley, Carrie-Anne Moss, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris i Scott Thompson.