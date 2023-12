Fuks 2 - plakat debiutuje w sieci. Nowe szczegóły

Maciej Musiał, Maciej Stuhr, fot. Mikołaj Tym

Fuks 2 pojawi się w kinach 12 stycznia 2024 roku, więc 25 lat po premierze jedynki, która zawitała na ekrany w 1999 roku. Po latach tamta produkcja jest uznawana za kultową, a chociaż o kontynuacji mówiło się kilkakrotnie, ale dopiero teraz Maciej Dutkiewicz się na to zdecydował. Pełni on rolę reżysera i scenarzysty. Teraz tłumaczy, z czym mamy do czynienia, skoro to nie jest bezposrednia kontynuacja.

Fuks 2 - jaki będzie sequel?

- Nie jest to bezpośrednia kontynuacja. To inna historia, która funkcjonuje w oderwaniu od narracji fabularnej „Fuksa”. Oczywiście, nawiązujemy do pewnej konwencji i atmosfery znanej widzom sprzed lat. Główni bohaterowie Fuksa stali się postaciami drugoplanowymi i kibicują młodszemu pokoleniu. Można nawet powiedzieć, że Fuks 2 jest po części odwróconą historią Fuksa. Tamten film opowiadał o nienawiści między ojcem i synem, a ten opowiada o łączącej ich przyjaźni i miłości. Ta odwrócona relacja jest tym, co łączy te filmy. Chciałem pokazać zmianę pokoleniową, do której doszło na przestrzeni ostatnich 25 lat. Bohater, który kiedyś był synem, dziś musi być już innym ojcem niż jego własny, w innej rzeczywistości. Aczkolwiek, wbrew temu, co można by przypuszczać, w Fuksie 2 nie jest tak, że ojciec ratuje syna. Dzieje się nieco odwrotnie. To troszeczkę historia à rebours. Ponadto, zależało mi też na tym, by wyeksponować w tym filmie kobiece postaci. A wszystko po to, by pokazać, jak kobiety rządzą tym światem i jak czasem manipulują mężczyznami. To one pociągają za sznurki.

W obsadzie powracają z pierwszej części Maciej Stuhr, Janusz Gajos oraz Tomasz Dedek. Natomiast w role nowych postaci wcielą się takie osoby jak Maciej Musiał, Paulina Gałązka, Cezary Pazura, Sonia Bohosiewicz oraz Katarzyna Sawczuk.

Przeprowadziliśmy dość intensywne zdjęcia próbne. Na ich podstawie wybraliśmy najlepszych. W przypadku roli Maćka nie bez znaczenia było też pewne wizualne podobieństwo. Uważam, że Maciej Musiał ma w sobie sporo z młodego Maciej Stuhra. To uwiarygadnia ich filmową relację – zdradza Maciej Dutkiewicz.

Fuks 2

Fuks 2 - opis fabuły

Mimo, że Maciek (Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (Maciej Stuhr) stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty – i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami (Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem (Cezary Pazura), na którego poluje emerytowany glina (Janusz Gajos), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.

Fuks 2 - premiera komedii gangsterskiej odbędzie się 12 stycznia 2024 roku.