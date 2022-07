Funko - popularne figurki doczekają się gry. Znamy jej gatunek

fot. Funko

Firma Funko, producent popularnych figurek z postaciami znanymi z popkultury, nawiązała współpracę z 10:10 Games, a jej rezultatem ma być stworzenie wysokobudżetowej (AAA) gry. Jak na razie nie ujawniono zbyt wiele szczegółów, zdradzono natomiast, że będzie to platformówka akcji, a jej premiera zaplanowana została na rok 2023. W opisie wspomniano również o platformach: PC i konsolach nowej generacji.

Debiutancki teaser

Choć studio 10:10 Games jak na razie raczej nie jest graczom zbyt znane, to na jego czele stoi Jon Burton, założyciel studia Traveller's Tales i pięciokrotny zdobywca nagród BAFTA. Z opisu na oficjalnej stronie wynika, że zebrał on "zespół jednych z najlepszych twórców z branży".

Funko to ikoniczna marka, która naprawdę rozumie, jakie składniki są potrzebne do stworzenia gry wideo światowej klasy. 10:10 Games jest podekscytowane mogąc wcielić to doświadczenie w życie i zapoznać z nim fanów oraz graczy - powiedział Arthur Parsons, design director w 10:10 Games.