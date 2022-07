Black Panther - nadciąga gra z herosem Wakandy? Za jej stworzenie mają odpowiadać twórcy Cienia Mordoru

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Square Enix

Wygląda na to, że za jakiś czas możemy doczekać się gry z Czarną Panterą w roli głównej - taką informację przekazał dobrze znany branżowy dziennikarz i insider Jeff Grubb. Nadchodząca produkcja, obecnie znana jako "Project Rainer", ma być przeznaczonym dla jednego gracza RPG z otwartym światem. Historia ma zaś pod pewnymi względami przypominać film Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu: startem opowieści będzie śmierć oryginalnej Czarnej Pantery, a gracze stworzą nowego bohatera, który przejmie tę funkcję.

Za stworzenie gry ma odpowiadać nowe studio, jednak w jego skład wchodzić mają branżowi weterani, w tym byli członkowie Monolith Productions, autorzy takich gier, jak Śródziemie: Cień Mordoru i jego kontynuacja Cień Wojny. Wydawcą ma być zaś Electronic Arts.

https://twitter.com/JeffGrubb/status/1551306023071371265

Warto również przypomnieć, że nie będzie to pierwsza okazja do wcielenia się w bohatera z Wakandy. Wcześniej był on grywalny m.in. w grach LEGO oraz Marvel's Avengers.