Najgorsze rzeczy, które zrobiły postacie z filmów i seriali. Zbrodnia Anakina, podstęp Jokera i kolejny zwykły dzień w Grze o tron

MGM/Amazon/Netflix/materiały promocyjne

Reklama

Jesteście gotowi, by zajrzeć w mroczną stronę popkultury? Kino i telewizja od lat służą nie tylko jako źródło rozrywki, ale też jako lustro odbijające brutalną rzeczywistość. Wszyscy pamiętamy filmy i seriale, które zszokowały nas odwagą w przedstawianiu okrucieństw, zdrad czy dramatycznych wyborów bohaterów. Odważni twórcy często sięgają po najmroczniejsze aspekty ludzkiej natury, przenosząc na ekran okropieństwa, które wywołują silne emocje, prowokują do refleksji, a jednocześnie fascynują.

Dlaczego tak bardzo nas to przyciąga? Może dlatego, że filmowe opowieści, choć czasem pełne grozy, są jednocześnie formą baśni dla dorosłych. Bezpiecznie oglądane w domowym lub kinowym fotelu pozwalają nam przeżyć najbardziej przerażające scenariusze bez realnych konsekwencji. Są jak katharsis – oczyszczają nas z codziennych napięć i pozwalają lepiej zrozumieć samych siebie.

W tej galerii pokażemy Wam najgorsze czyny postaci z filmów i seriali, które zapadły nam mocno w pamięć. Lista jest subiektywna - wyszczególniliśmy momenty, które wstrząsnęły nami i pozostawiły trwały ślad w historii popkultury. Na pewno każdy z Was ma własne zestawienie produkcji poruszających emocje. Zobaczcie, do czego zdolni byli bohaterowie na ekranie i zastanówcie się, co takie historie mówią o nas samych.

Czytaj także: Wielki ranking filmów futurystycznych i dystopijnych. Mroczna wizja przyszłości z kinowych hitów [TOP 70]

Najgorsze rzeczy, które zrobiły postacie z filmów i seriali

Podobała Wam się powyższa galeria? Rzucie okiem na inne interesujące zestawienia.

Ranking najbardziej złowieszczych postaci z animacji Disneya

Najsmutniejsze filmy ostatnich lat

Ranking najlepszych filmów, w których seks odgrywa ważną rolę