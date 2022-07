The Lord of the Rings: Gollum ponownie opóźnione. Kiedy premiera gry?

fot. Daedalic Entertainment

Wrześniowa premiera dla gry The Lord of the Rings: Gollum nie jest już aktualna. Twórcy poinformowali, że po raz kolejny przekładają premierę nadchodzącej produkcji - tym razem bezterminowo, bo nie padły żadne, konkretne zapewnienia. W komunikacie wspomniano jedynie o "kilku miesiącach".

Przypominamy, że to nie pierwsza taka sytuacja związana z tym właśnie tytułem. Początkowo miał on zadebiutować w roku 2021, później - 1 września 2022 roku. Twórcy wyjaśniają, że powodem stojącym za podjęciem takiej decyzji jest chęć sprostania oczekiwaniom społeczności - mówiąc krótko jest to dość typowe dla tej branży wyjaśnienie.

Przygody Golluma, w które będzie nam zagrać w mniej lub bardziej odległej przyszłości nie są adaptacją żadnej z opowieści J. R. R. Tolkiena. Będzie to oryginalna historia i zarazem prequel wydarzeń znanych z trylogii Władca Pierścieni.

The Lord of the Rings: Gollum