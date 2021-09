Furiosa - jak Anya Taylor-Joy dostała rolę? George Miller wcześniej nie oglądał żadnego jej filmu

Fot. Materiały prasowe

Anya Taylor-Joy ma wcielić się w jedną z najbardziej ikonicznych postaci kina akcji w prequelu do Mad Max: Na drodze gniewu, czyli produkcji Furiosa. Reżyser filmu, George Miller, w rozmowie z Empire magazine przyznał, że to Edgar Wright postawił aktorkę na jego radarze. Oboje udzielali wtedy wywiadu dla magazynu filmowego. George Miller stwierdził wtedy, że choć znał aktorkę wcześniej, to nigdy nie widział jej w filmie. Zmieniło się to dopiero, gdy zobaczył wczesną wersję Last Night in Soho. Po seansie powiedział, że wydaje się interesująca. A gdy wspomniał, że myśli kto powinien zagrać Furiosę, Edgar Wright kazał mu nie szukać dalej, bo Anya Taylor-Joy jest świetna, pewnego dnia będzie wielka, a poza tym cudownie się z nią pracuje.

George Miller skontaktował się więc z nią w sprawie przesłuchania. Spotkali się wirtualnie, a aktorka miała przejść prosty test i przeczytać tekst do kamery. To była przemowa "I’m mad as hell" z Network. Anya Taylor-Joy zrobiła pierwszą wersję, która była bardzo dobra. Ale po kilku wskazówkach reżysera dotyczących intencji, z jaką ma być zrobiona przemowa, naprawdę zachwyciła. Następnie George Miller przesłał nagranie do studia, tłumacząc czemu według niego nadaje się do tej roli, ale ponoć filmik mówił sam za siebie i nie mieli nawet o czym rozmawiać. Została przyjęta.

