Furiosa z premierą wyłącznie w kinach. Warner Bros. ustala daty dla trzech filmów

Netflix

Furiosa to szykowany przez Warner Bros film ze świata Mad Maxa, będący prequelem bardzo dobrze przyjętego Mad Max: Na drodze gniewu. Główne role zagrają Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth i Yahya Abdul-Mateen II. Teraz studio Warner Bros. podało, że film zadebiutuje w kinach 21 czerwca 2023 roku. Podkreślono przy tym, że w grę wchodzi wyłącznie premiera kinowa, zatem obecny system hybrydowy (premiera jednocześnie w kinie i na HBO Max), rzeczywiście dotyczyć będzie tylko 2021 roku.

Z kolei 23 lipca 2023 roku do kin trafi film Coyote vs. Acme, traktujący o losach Wilusia E. Kojota próbującego schwytać Strusia Pędziwiatra. To bohaterowie znani doskonale z serii kreskówek Zwariowane melodie. Na 20 grudnia 2023 roku wyznaczono jeszcze premierę produkcji The Color Purple. Wszystkie projekty trafią wyłącznie do kin w swoich dniach premier.

Warner Bros.