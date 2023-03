Furiosa - Anya Taylor-Joy porównała film z Mad Max: Na drodze gniewu. Jest kluczowa różnica

fot. materiały prasowe

Furiosa to zbliżająca się produkcja, która stanowi prequel dla wydarzeń z Mad Max: Na drodze gniewu z 2015 roku. Nowa część z serii Mad Max skupi się na losach młodej, tytułowej bohaterki, w której roli występuje Anya Taylor-Joy. Aktorka udzieliła ostatnio wywiadu, w którym wskazała na znaczącą różnicę między wspomnianymi wyżej filmami. Tym razem będziemy mieli okazję lepiej poznać bohaterkę.

Anya Taylor-Joy – wypowiedź

Anya Taylor-Joy potwierdziła, że ogólna struktura historii będzie odbiegać od sposobu przedstawienia fabuły w poprzednim filmie. Podczas gdy kluczowym elementem Mad Max: Na drodze gniewu był jego rozmach narracyjny, gdyż fabuła rozgrywała się w ciągu kilku dni, nadchodząca Furiosa pozwoli widzom spędzić więcej czasu z postacią, aby dowiedzieć się czegoś o jej historii.

Główną rzeczą, o której rozmawialiśmy z reżyserem George'em Millerem, było to, że Mad Max: Na drodze gniewu to film w drodze. Rozgrywa się w ciągu jakichś trzech dni, gdzie możemy wyróżnić dotarcie, zawrócenie i powrót. A Furiosa to epopeja. Akcja toczy się przez długi okres i w ten sposób poznajemy bohaterkę lepiej.

Aktorka przyznała również, że uwielbia swoją postać, a współpraca z Millerem to była czysta przyjemność.

Furiosa ukaże się w kinach 24 maja 2024 roku.