Furiosa - Chris Hemsworth ogłasza rozpoczęcie zdjęć do spin-offu Mad Maxa

materiały prasowe

Furiosa będzie prequelem wydarzeń, których byliśmy świadkami w Mad Max: Na drodze gniewu. O stworzeniu spin-offa dużo mówiło się od jakiegoś czasu, ale wreszcie mamy informację o rozpoczęciu prac na planie. Podzielił się tym na swoich social mediach, Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok), jedna z gwiazd produkcji.

W tytułową rolę wcieli się Anya Taylor-Joy (Gambit królowej, Wiking). Za reżyserię ponownie będzie odpowiadać twórca serii, George Miller. Filmowiec początkowo rozważał ponowne zatrudnienie Charlize Theron w roli Cesarzowej Furiosy, którą poznaliśmy właśnie w filmie Mad Max: Na drodze gniewu i planował odmłodzić aktorkę za pomocą efektów komputerowych. Ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu.

https://twitter.com/chrishemsworth/status/1532097388860452865

Nie są znane na ten moment dokładne szczegóły roli Hemswortha. Wiadomo, że ma to być główny złoczyńca, który prawdopodobnie będzie nową postacią, a nie młodszym wcieleniem Wiecznego Joe, jak podawano w plotkach. Zdjęcia do filmu będą kręcone w Nowej Południowej Walii, a produkcja ma być największą w historii Australii. Według doniesień ma ona wnieść do lokalnej gospodarki co najmniej 350 milionów dolarów australijskich i stworzyć około 850 miejsc pracy dla miejscowych.

Zobacz także:

Furiosa - premiera 24 maja 2024 roku.