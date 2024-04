Furiosa: Saga Mad Max - George Miller opowiada o początkach serii. Dlaczego nie może przestać kręcić kolejnych części?

fot. materiały prasowe

Furiosa to prequel świetnego Mad Max: Na drodze gniewu z 2015 roku. W tytułową rolę wcieli się Anya Taylor-Joy, a w obsadzie będzie jej towarzyszyć m.in. Chris Hemsworth. Na stołku reżysera zasiada oczywiście George Miller, który z okazji CinemaCon postanowił podzielić się wieloma nowinkami na temat swojej nadchodzącej produkcji. Nie omieszkał się pochwalić gwiazd swojego filmu, ale wytłumaczył również dlaczego akcja całej serii dzieje się w dystopijnej przyszłości.

George Miller na temat Anyi Taylor-Joy.

Anya Taylor-Joy posiada z natury wielką jakość. To bardzo zdeterminowana i rygorystyczna osoba. Jest wokół niej aura mistyczności. W młodości trenowała balet, tak samo jak Charlize Theron. To precyzja, której potrzebujemy.

Reżyser o Chrisie Hemsworthcie.

Znałem już postać, w którą się wcieli, ale nigdy wcześniej nie pomyślałem o nim w tej roli, aż do naszego spotkania i rozmowy. To wtedy zrozumiałem, że to osoba, która ma znacznie więcej warstw. To osoba, która jest wzorowa w każdej kwestii. Bardzo dobrze poradził sobie z materiałem źródłowym.

Jak zaczynał pomysł na Furiosę?

Mad Max: Na drodze gniewu Aby opowiedzieć historięmusieliśmy rozumieć wszystko, co działo się na ekranie. Nie tylko historię każdej postaci, ale każdy rekwizyt, każdy samochód. To nie była biblia. Napisaliśmy historię Furiosy na 15, 16 lat przed wydarzeniami z Na drodze gniewu. Napisaliśmy historię Maxa na rok przed tym filmem i tak dalej. Te dwa pomysły skończyły jako scenariusz i nowela. Zrobiliśmy to tylko dla aktorów, żeby mogli to lepiej zrozumieć. Kiedy Na drodze gniewu okazało się sukcesem, pomyślałem: "To bardzo bogata historia do opowiedzenia." Jest inna, a nigdy nie chcesz opowiedzieć czegoś, co już zrobiłeś. Lubię mówić, że musiała być unikatowo podobna i to doprowadziło do Furiosy.

Dlaczego Mad Max dzieje się w dystopijnej przyszłości? Na początku film nie miał się w niej dziać, ale:

To było praktycznie niemożliwe, żeby nakręcić sceny akcji na ulicach Melbourne. Pomysł na to, żeby to była dystopijna przyszłość wynikał z tego, że wtedy moglibyśmy mieć puste ulice. Mieliśmy dużo szczęścia, bo film, który miał być naturalistyczny i dziejący we współczesności, okazał się ostatecznie przypadkowo alegoryczny i to doprowadziło do stworzenia Mad Maxa. Robię je nadal, bo to uzależniające.

Co stało za początkami serii? George Miller opowiedział, że wcześniej w swoim życiu kształcił się w zawodzie doktora. W młodym wieku poznał z kolei policjanta, który przyjechał do szpitala po śmiertelnym wypadku swojego syna. To wydarzenie odcisnęło na nim wielkie piętno, które krok po kroku przerodziło się w napisanie pierwszego filmu z serii. I chociaż był on sukcesem, to George Miller nie uważał, że ma w sobie to coś, aby być wielkim reżyserem. Z tego powodu nawet po premierze pierwszego Mad Maxa, kontynuował on swoją edukację lekarską.

Furiosa - fabuła, produkcja, premiera

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.

Autorami scenariusza są współtwórca Na drodze gniewu, czyli Nicol Lathouris i sam George Miller. Koordynatorem kaskaderów jest Guy Norris.

Film zadebiutuje w polskich kinach niedługo po premierze na festiwalu w Cannes, czyli 24 maja 2024 roku.