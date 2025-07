Czas na wakacje z Polsatem! Venom, Uncharted, Free Guy i wiele innych, kinowych hitów w lipcu 2025

fot. Columbia Pictures

Wakacje oficjalnie rozpoczęte! Z tej okazji Polsat przygotował wybuchową, komediową i widowiskową ofertę dla osób, które nie mają ochoty smażyć się w ogromnych temperaturach, a wolą obejrzeć coś w klimatyzowanym, domowym zaciszu. Od serii Kod da Vinci, przez hit science-fiction Valerian i Miasto Tysiąca Planet i dwa filmy z serii Venom, aż po wyjątkowe, oryginalne produkcje pokroju Lucy czy Free Guy.

Sprawdźcie wszystkie ciekawe tytuły, które pojawią się w ramówce Polsatu w lipcu 2025 roku.

WTORKOWE KINO AKCJI

Emisja: 1 lipca o 20:00.

Obsada: Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Ian McKellen, Paul Bettany, Alfred Molina, Jürgen Prochnow.

Opis fabuły:

Kod da Vinci to znakomity thriller zrealizowany na motywach światowego bestselleru Dana Browna - wzbudzającej niezwykłe emocje, najbardziej kontrowersyjnej powieści ostatnich lat. Przyłączcie się zatem do historyka i badacza symboli, profesora Roberta Langdona i pięknej pani kryptolog Sophie Neveu w ich pasjonującym dążeniu do rozwikłania zagadki morderstwa. Wiodący przez Francję i Anglię trop prowadzi ich do tajnego stowarzyszenia odkrywając tajemnicę skrzętnie skrywaną od czasów Chrystusa.

fot. Columbia Pictures

Emisja: 8 lipca o 19:55.

Obsada: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayalet Zurer, Stellan Skarsgard, Pierfrancesco Favino, Nikolaj Lie Kaas, Armin Mueller-Stahl.

Opis fabuły:

Kolejna bestsellerowa powieść Dana Browna zostanie przeniesiona na srebrny ekran. Tym razem Robert Langdon, wykładowca na Harvardzie, znawca symboli, zostaje pilnie wezwany do położonego koło Genewy centrum badań jądrowych. Jego zadaniem jest zidentyfikowanie zagadkowego wzoru wypalonego na ciele zamordowanego fizyka. Langdon ze zdumieniem stwierdza, że jest to symbol tajemnego bractwa iluminatów - potężnej, aczkolwiek nieistniejącej od 400 lat organizacji walczącej z Kościołem, do której należały najświetniejsze umysły Europy, jak choćby Galileusz. Jak się okazuje, iluminaci przetrwali w ukryciu do czasów współczesnych i panują straszliwą wendettę - wysadzenie Watykanu przy użyciu antymaterii wykradzionej z genewskiego laboratorium. Langdon i Vittoria Vetra, córka zamordowanego fizyka, mają zaledwie dobę, by odnaleźć utajnioną od XVI wieku siedzibę iluminatów i zapobiec niewyobrażalnej tragedii.

fot. Columbia Pictures

Emisja: 15 lipca o 20:00.

Obsada: Tom Hanks, Felicity Jones, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster, Sidse Babett Knudsen.

Opis fabuły:

Adaptacja kolejnej bestsellerowej powieści Dana Browna. Robert Langdon, światowej sławy specjalista w dziedzinie symboli, budzi się w szpitalnym łóżku. Nie wie, dlaczego tam się znalazł, i nie pamięta, skąd ma dziwny przedmiot w marynarce. Zaraz po odzyskaniu przytomności ktoś próbuje go zabić. Nie tracąc ani minuty, Langdon ucieka ze szpitala. Próbuje rozwikłać tajemnicę, podążając za wskazówkami zawartymi w poemacie Dantego.

fot. Columbia Pictures

Emisja: 22 lipca o 19:55.

Obsada: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Steven Waddington.

Opis fabuły:

Film zrealizowany na podstawie popularnej gry. Bohaterem jest Nate Drake - potomek słynnego podróżnika i poszukiwacza skarbów sir Francisa Drake'a. Chłopak rusza w podróż w celu odnalezienia legendarnego miasta El Dorado. W trakcie wyprawy Drake będzie musiał się zmierzyć m.in. z piratami i mutantami.

fot. Columbia Pictures

Emisja: 29 lipca o 19:55.

Obsada: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Rutger Hauer, Alain Chabat.

Opis fabuły:

Valerian i Miasto Tysiąca Planet to widowisko science fiction Luca Bessona oparte na francuskim komiksie, który w latach 60. stworzyli Pierre Christin i Jean-Claude Mézières. Valerian (Dane DeHaan) i Laurelina (Cara Delevingne) to kosmiczni agenci, odpowiedzialni za utrzymanie porządku na terytoriach zamieszkałych przez ludzi. Podczas misji w Mieście Tysiąca Planet – kulturowym i politycznym centrum galaktyki – przyjdzie im zmierzyć się ze złowrogą siłą, która zagraża bezpieczeństwu całego wszechświata.

fot. Universum Film

KOMEDIOWE ŚRODY

Emisja: 2 lipca o 19:55.

Obsada: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam Elliott, Mary Steenburgen, Elisabeth Moss, Vincenzo Amato, Jesse Liebman, Michael Kelly.

Opis fabuły:

Hugh Grant i Sarah Jessica Parker w rozkosznej komedii, opowiadającej o tym, że miłość może pojawić się w najbardziej zaskakujących okolicznościach. Dwójka nowojorczyków, Paul (Grant) i Meryl (Parker) mają już dosyć ratowania swojego małżeństwa. Kiedy jednak stają się jedynymi świadkami brutalnego morderstwa, policja w ramach programu ochrony przenosi ich do Wyoming - razem. Teraz para mieszczuchów musi poradzić sobie z pogodą, niedźwiedziami, świeżym powietrzem oraz przebywaniem we własnym towarzystwie.

fot. Columbia Pictures

Emisja: 9 lipca o 19:55.

Obsada: Dave Bautista, Chloe Coleman, Parisa Fitz-Henley, Ken Jeong.

Opis fabuły:

Agent CIA o ksywce JJ (Dave Bautista) ma wiele zalet i jedną kardynalną wadę: szybciej strzela niż myśli. Po kolejnej zawalonej misji otrzymuje zadanie, które ma przesądzić o jego przyszłości. Jeśli da plamę, wylatuje ze służby. Misja wydaje się banalnie prosta. JJ ma prowadzić tajną obserwację rodziny 9-letniej Sophie. Dziewczynka jest nad wiek bystra i ma nerwy ze stali, co udowadnia dekonspirując JJ’a już pierwszego dnia i stawiając mu ultimatum. Musi wyszkolić ją na światowej klasy szpiega albo jego szefowie dowiedzą się, że dał się ośmieszyć 9-latce. JJ widzi, że z tą małą nie ma żartów, więc niechętnie godzi się na warunki umowy. Tymczasem okazuje się, że rodzina dziewczynki jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. JJ i Sophie ruszają do akcji! Jej spryt i jego cios, to broń masowego rażenia.

fot. Amazon

Emisja: 23 lipca o 19:55.

Obsada: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, Channing Tatum, Lil Rey Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar.

Opis fabuły:

Pracownik banku odkrywa, że jest postacią niezależną w brutalnej przygodowej grze akcji.

fot. 20th Century Studios

Emisja: 30 lipca o 19:55.

Obsada: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Timothy Simons, Douggie McMeekin, Ashley McGuire, Casper Christensen.

Opis fabuły:

Remake komedii z 1988 roku, Parszywe dranie, w której młoda amerykańska dziedziczka staje się obiektem rywalizacji dwóch oszustów zarabiających na życie wyłudzaniem pieniędzy od zamożnych kobiet.

fot. Metro-Goldwyn-Mayer

MEGA HITY

Emisja: 7 lipca o 19:55.

Obsada: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Moller, Noah Taylor, Byron Mann, Pablo Schreiber, McKenna Roberts.

Opis fabuły:

Fabuła skupia się na byłym agencie FBI i weteranie wojennym, Willu Fordzie, który obecnie pełni nadzór nad bezpieczeństwem w najwyższych wieżowcach. Podczas jego wizyty w Chinach jeden z budynków staje w płomieniach, za co Ford zostaje oskarżony. Will musi nie tylko oczyścić dobre imię czy znaleźć winnego, ale również uratować swoją rodzinę, która znajduje się w ognistej pułapce.

fot. Universal Pictures

Emisja: 14 lipca o 19:55.

Obsada: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Melora Walters, Woody Harrelson, Reid Scott.

Opis fabuły:

Widowisko Venom opowie historię Eddiego Brocka, mężczyzny, który łączy się z kosmicznym symbiotem i tak staje się tytułowym antagonistą.

fot. Columbia Pictures

Emisja: 21 lipca o 20:00.

Obsada: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, Peggy Lu.

Opis fabuły:

W tej odsłonie świat Eddiego Brocka i Venoma, którzy nauczyli się już żyć razem, wywróci się do góry nogami, gdy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage.

fot. Columbia Pictures

Emisja: 28 lipca o 20:00.

Obsada: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked, Julian Rhind-Tutt, Pilou Asbak.

Opis fabuły:

Lucy (Scarlett Johansson), mieszkająca na Tajwanie studentka, zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze dziewczyna zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga (Choi Min Sik), na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wstawiona paczka z silną syntetyczną substancją przypominającą narkotyk. Przypadkowo substancja ta przenika do organizmu Lucy. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom, a najbardziej doświadcza tego mózg, którego potencjał zostaje uwolniony i osiąga zdumiewające, pozostające dotychczas jedynie w sferze hipotez możliwości. Z ogromną intensywnością zaczyna odczuwać wszystko, co znajduje się wokół niej – powietrze, wibracje, ludzi, nawet grawitację. Rozwijają się u niej również cechy nadludzkie - telepatia, telekineza oraz zapierająca dech w piersiach kontrola nad materią.