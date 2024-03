Furiosa: Saga Mad Max - pełny zwiastun. To będzie gorące widowisko!

fot. materiały prasowe

Furiosa to nowe widowisko osadzone w świecie Mad Maxa, za kamerą którego powraca legendarny George Miller, czyli reżyser każdej odsłony serii. Niestety w tytułowej roli z uwagi na czas akcji nie wystąpiła ponownie Charlize Theron z Mad Max: Na drodze gniewu. Miller obsadził tutaj młodą gwiazdą imieniem Anya Taylor-Joy. Jej przeciwnikiem jest nie do poznania Chris Hemsworth (dużo charakteryzacji), dla którego bycie złoczyńcą na takim poziomie to zdecydowanie coś nowego w karierze.

Furiosa: Saga Mad Max - pełny zwiastun

Furiosa: Saga Mad Max - opis fabuły

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z Zielonego Miejsca Wielu Matek. Wpada w ręce potężnej Hordy Bikerów, której przewodzi watażka Dementus. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu.

Autorami scenariusza są współtwórca Na drodze gniewu, czyli Nicol Lathouris i sam George Miller. Koordynatorem kaskaderów jest Guy Norris. W ekipie nie brak osób, które zdobyły Oscary za prace przy Na drodze gniewu.

Furiosa: Saga Mad Max - premiera w Polsce 22 maja 2024 roku. Amerykanie obejrzą film dopiero 24 maja.