Ikoniczna postapokalipsa już niedługo w streamingu. To lato jeszcze będzie gorące!

Lato nie dopisywało w tym roku jeśli chodzi o Polskę. Z połową sierpnia zaczyna to ulegać gdzieniegdzie zmianie, ale jeśli brakuje Wam prażącego słońca i gorącego klimatu, niedługo na streamingu pojawią się dwie produkcje, które powinny idealnie wypełnić tę pustkę.

Już 16 sierpnia 2025 roku na Netflixie dostępne będą do obejrzenia dwie produkcje ze świata Mad Maxa. Oba filmy wyreżyserował George Miller. Chodzi o Mad Max: Na drodze gniewu z 2015 roku, a także prequel z Anyą Taylor-Joy w roli głównej, czyli Furiosę: Sagę Mad Max.

Pierwszy z nich otrzymał aż 6 Oscarów i całe mnóstwo innych nominacji. Był hitem w box office i fenomenem na całym świecie. Prequel po latach nie zarobił tak dużo pieniędzy i nie otrzymał prestiżowych nagród, ale i tak przypadł do gustu fanom serii z powodu swojej stylowości i dalszego rozwijania wyjątkowego świata przedstawionego.

Postapokalipsa według George'a Millera od dekad cieszy się dużą popularnością i nic dziwnego, że przyciąga przed wielki ekran rzesze ludzi. Teraz macie okazje powtórzyć ten seans w komfortowych warunkach własnego domu. A nuż powieje pustynią!

