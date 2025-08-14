Hitowa polska komedia dostępna w streamingu. Gdzie obejrzeć Piep*zyć Mickiewicza 2?

fot. materiały prasowe

Komedia Piep*zyć Mickiewicza 2 zadebiutowała w polskich kinach 24 stycznia 2025 roku. Film spodobał się publiczności, która dalej śledziła losy postaci Dawida Ogrodnika i jego niesfornych uczniów z klasy III B. Nieoczekiwanie produkcja pojawiła się na jednej z najpopularniejszych platform streamingowych i jest już dostępna do obejrzenia.

Piep*zyć Mickiewicza 2 – recenzja filmu

Piep*zyć Mickiewicza 2 - opis fabuły

Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek – nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

W obsadzie są Dawid Ogrodnik, Weronika Książkiewicz, Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Karol Rot, Aleksandra Izydorczyk, Ada Grodzka, Krystian Embradora, Artur Gwizdak oraz Igor Pawłowski. Sara Bustamante-Drozdek wyreżyserowała na podstawie scenariusza Kacpra Szymona.