Furiosa: Saga Mad Max - pierwsze opinie. Chris Hemsworth niczym "zły Thor" i "kino heavymetalowe"

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze reakcje po seansie Furiosa: Saga Mad Max. To prequel głośnego widowiska na Na drodze gniewu, ponownie wyreżyserowany przez George'a Millera. Krytycy i dziennikarze, którzy mieli okazję obejrzeć film przedpremierowo, są zachwyceni. Padają mocne opinie, takie jak "najlepsza rola w karierze Chrisa Hemswortha" czy "zrobione na taką skalę, że wykracza nawet poza format IMAX". Zobaczcie sami.

Furiosa: Saga Mad Max - pierwsze reakcje

David Ehrlich - krytyk filmowy, pracujący dla IndieWire - napisał na platformie X:

Z wielką radością donoszę, że Furiosa jest naprawdę, naprawdę cholernie dobra. Działa zupełnie inaczej niż Na drodze gniewu (co, podejrzewam, może sfrustrować wiele osób), ale jednocześnie to wzbogaca ten film, torując sobie własną legendę na pustkowiach.

Pisarka i krytyczka Esther Zuckerman także zaraportowała swoim obserwującym, że widziała film i "był świetny", z kolei dziennikarz Simon Thompson pochwalił, że Furiosa: Saga Mad Max wciąga bez reszty i jest zrobiona na taką skalę, że wykracza nawet poza format IMAX. Krytyk filmowy Heroes Unbound poinformował za to, że możemy spodziewać się poruszającej i personalnej podróży, która idzie w parze z "zaciekłą, dziką i nieubłagalną" akcją.

Erik Davis, dziennikarz pracujący między innymi dla Fandango i Rotten Tomatoes, także nie szczędził pochwał:

Dzika i pędząca w nieubłagalnym tempie epopeja, która rozwija historię Furiosy i Pustkowi, jednocześnie dostarczając najbardziej szalone pościgi, fantastyczne postacie i oszałamiające zdjęcia. [...]

Anya Taylor-Joy (Furiosa) i Chris Hemsworth (Dementus) także zostali przez niego pochwaleni.

@Cinema_Joe23, gospodarz podcastu House of Cinema, napisał na platformie X:

Kino heavymetalowe. Ma ogień i siarkę Na drodze gniewu, ale wciąż dostarcza czegoś zupełnie wyjątkowego. George Miller jest bogiem tworzenia filmów. Anya Taylor-Joy jest gwiazdą FILMOWĄ. Chris Hemsworth odgrywa najlepszą rolę w swojej karierze. Furiosa jest powodem, dla którego chodzimy do kina.

John Nguyen z Nerd Reactor, pochwalił za to:

#furiosa to dwie i pół godziny kolorowego chaosu. Obie aktorki, Anya Taylor-Joy i Alyla Browne, które odgrywają główną bohaterkę, dostają dość czasu ekranowego. Chris Hemsworth jest jak zły Thor ze swoją czerwoną peleryną i długimi włosami. To jeden z najbrutalniejszych filmów o Mad Maxie do tej pory.

Na ten moment jedyne słowa krytyki przekazała użytkowniczka @bamfpire pracująca dla portalu popkulturowego Collider, która choć była zachwycona Anyą Taylor Joy i Alylą Browne, to była zdania, że tempo historii było nierówne. Dodała, że film nie dorówna splendorowi Na drodze gniewu, choć "nie musi".

Furiosa: Saga Mad Max - tak wygląda widowisko

