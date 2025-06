Hideo Kojima nie zawiódł. Death Stranding 2 to jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku

fot. SIE

Pierwsze Death Stranding podzieliło graczy i krytyków. Choć tytuł studia Kojima Productions otrzymał wysokie oceny w mediach branżowych, nie brakowało głosów, że zarówno rozgrywka, jak i fabuła są na tyle nietypowe, że nie każdemu przypadną do gustu. Wszystko jednak wskazuje na to, że kontynuacja to produkcja lepsza pod każdym względem – większa, bardziej rozbudowana, różnorodna i ciekawsza.

Recenzje Death Stranding 2: On the Beach pokazują, że mamy do czynienia z jedną z najlepszych gier tego roku. Średnia ocen w serwisie OpenCritic wynosi 90/100, na podstawie ponad 80 opinii wystawionych przez krytyków. Chwalą oni przede wszystkim intrygujący świat oraz emocjonalną, pełną zwrotów akcji fabułę. Wielu recenzentów zwraca też uwagę na znacząco rozbudowany gameplay i jeszcze lepszą oprawę audiowizualną w porównaniu z poprzednią odsłoną. Nie brakuje opinii, że to jedna z najpiękniejszych i najbardziej realistycznych gier w historii pod względem oprawy wizualnej.

Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi ocenami w mediach:

naEKRANIE.pl - 10/10

PlayStationLifestyle - 10/10

VGC - 5/5

Dexerto - 5/5

PushSquare - 10/10

Press Start - 10/10

Comicbook.com - 5/5

TheGamer - 4,5/5

IGN - 9/10

Game Informer - 8,8/10

Eurogamer - 4/5

Death Stranding 2 to kontynuacja gry z 2019 roku. Sequel, podobnie jak pierwsza część, może pochwalić się iście gwiazdorską obsadą – w grze występują m.in. Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna, Luca Marinelli, George Miller, Nicolas Winding Refn oraz Troy Baker.