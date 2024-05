Skąd to podobieństwo między aktorkami w Furiosa: Saga Mad Max? To nie zasługa castingu!

fot. Warner Bros.

Furiosa: Saga Mad Max jest prequelem dla filmu Mad Max: Na drodze gniewu, który skupia się na tytułowej bohaterce, granej przez Anyę Taylor-Joy. Duża część produkcji jest poświęcona przeszłości tej postaci, w której w młodszą wersję Furiosy wcieliła się Alyla Browne. Wielu widzów dostrzegło ogromne podobieństwo pomiędzy obiema aktorkami. Okazuje się, że pomogła w tym sztuczna inteligencja.

Młoda Furiosa wygląda jak Anya Taylor-Joy dzięki sztucznej inteligencji

Taylor-Joy w wywiadzie dla The Kelly Clarkson Show wyjaśniła, jak reżyserowi udało się osiągnąć ten imponujący efekt na ekranie.

George Miller wpadł na ten pomysł bardzo wcześnie. Widzowie przyzwyczaili się już do nowej Furiosy [Charlize Theron w Mad Max: Na drodze gniewu]. Chciał, aby przejście między obiema aktorkami [Browne i Taylor-Joy] grającymi ją było płynne. I tak przez dwa dni robiłam najbardziej szalone rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. I połączyli nasze twarze.

Taylor-Joy dodała, że na początku filmu wykorzystano 35% jej wyglądu na Browne, a tuż przed bezpośrednim przejęciem roli przez Taylor-Joy było to już około 80%. Przyznała, że świetnie się to ogląda. Poniżej możecie zobaczyć, jak młoda aktorka wygląda w rzeczywistości.

fot. Align // Pictures in Paradise // Alyla Browne w filmie "Gniazdo pająka"

Nie ujawniono jeszcze szczegółów prac nad tym elementem filmu. Wiadomo, że za efekty wizualne odpowiedzialne są DNEG i Framestore, a także startup Metaphysic AI, opracowujący narzędzia SI, które stosuje się do postarzania lub odmładzania aktorów. Na niedawnej konferencji w Los Angeles dyrektor ds. treści tej ostatniej firmy ujawnił, że była zaangażowana w produkcję trzech filmów, które ukażą się w tym roku. Jednym z nich będzie Here od Roberta Zemeckisa, w którym występują Tom Hanks i Robin Wright. Warto dodać, że Ulbrich pracował w Digital Domain, które odpowiadało za efekty wizualne w Ciekawym przypadku Benjamina Buttona, gdzie główny bohater grany przez Barda Pitta stawał się coraz młodszy.

W powyższym wywiadzie Taylor-Joy wspomniała też o drażliwych kwestiach prawnych i etycznych, odnosząc się do strajków aktorów i scenarzystów, gdzie jedną z głównych kwestii było właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji w produkcjach.

Istnieje powód, dla którego nasza branża strajkowała. To coś przerażającego i myślę, że jeśli zamierzasz to wykorzystać, musisz być w tym szczery i zawsze musi to być za obopólną zgodą. Najstraszniejszy jest brak zgody na cokolwiek w życiu.

Furiosa - fabuła

Historia zbuntowanej wojowniczki Furiosy, zanim połączyła siły z Mad Maxem w <em>Na drodze gniewu</em>. Gdy świat upadł, młoda Furiosa zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa. Przemierzając Pustkowia, natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.