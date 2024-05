Makabryczna scena nie trafiła do filmu Furiosa. Anya Taylor-Joy zachowała specyficzny rekwizyt

fot. materiały prasowe

Furiosa: Saga Mad Max będzie mieć kinową premierę 24 maja. Film wyreżyserował legendarny George Miller, który odpowiada również za wszystkie pozostałe części tej wysokooktanowej franczyzy. Napisał też scenariusz wraz z Nickiem Lathourisem.

Anya Taylor-Joy o "kobiecej wściekłości" w Furiosie

Produkcja skupia się na tytułowej bohaterce granej przez Anyę Taylor-Joy, która w rozmowie z magazynem GQ powiedziała, że namówiła reżysera do nakręcenia brutalnej sceny, która symbolizowałabym "kobiecą wściekłość". W niej Furiosa miała odciąć język Dementusowi, w którego wcielił się Chris Hemsworth. GQ wyjaśnił, że aktorka w ten sposób próbowała zrobić coś bardziej szalonego od Millera.

Ta scena nie trafiła do ostatecznej wersji filmu. Jednak Taylor-Joy zdradziła, że zachowała na pamiątkę rekwizyt w postaci języka Dementusa, który znajduje się w małym plastikowym pudełku w jej domu.

Było dla mnie naprawdę ważne, aby konfrontacja pomiędzy Furiosą i Dementusem miała fizyczny charakter, a zwycięstwo nie przyszło łatwo. To było potrzebne. Ona tego potrzebowała. Myślę, że jest coś w tym, że ta osoba zwraca się w stronę czegoś bardziej cielesnego.

fot. Warner Bros.

Następnie aktorka dodała, że film pozwolił jej wykorzystać tę kobiecą wściekłość.

Przez długi czas denerwowałam się tylko z powodu zachowania innych ludzi. Zawsze mówiłam sobie: "Zrobiłam coś złego. Jeśli traktujesz mnie źle, to dlatego, że to ja stanowię problemem". Jestem bardzo wdzięczna Furiosie, ponieważ był to naprawdę moment, w którym zaczęłam złościć się na siebie.

Furiosa - fabuła

Historia zbuntowanej wojowniczki Furiosy, zanim połączyła siły z Mad Maxem w Na drodze gniewu. Gdy świat upadł, młoda Furiosa zostaje porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek i wpada w ręce wielkiej hordy motocyklistów dowodzonej przez Warlorda Dementusa. Przemierzając Pustkowia, natrafiają na Cytadelę, której przewodzi Immortan Joe. Podczas wojny dwóch Tyranów o dominację, Furiosa musi przetrwać wiele prób, przygotowując środki na znalezienie drogi do domu.