G.I. Joe - Amazon zamawia solowy serial aktorski o postaci Lady Jaye

materiały prasowe

Amazon stworzy serial aktorski G.I. Joe o bohaterce Lady Jaye. Showrunnerem produkcji ma zostać Erik Olsen, twórca i producent wykonawczy nadchodzącego 2. sezonu serialu Carnival Row. Choć produkcja ma skupić się na postaci Jaye, będzie łączyć się z większym uniwersum G.I. Joe.

Jaye po raz pierwszy pojawiła się w serialu animowanym z 1984 roku, a później pojawiała się jako zabawka i postać w komiksach. Widzieliśmy ją także na dużym ekranie w filmie G.I. Joe: Odwet, w którym wcieliła się w nią Adrianne Palicki. Na razie nic nie wiadomo o odtwórcach ról w nowym projekcie Amazona.

Paramount

Przypomnijmy, że do kin ma trafić filmowy spin-off Snake Eyes: G.I. Joe Origins, w którym poznamy genezę popularnego ninji. W tytułowego bohatera wciela się Henry Golding. Premierę zapowiedziano na październik 2021 roku. Fabuła ma skupić się na tytułowym bohaterze, który szuka zemsty za śmierć ojca. Ta doprowadza go do dołączenia do klanu ninja, który pozwoli mu odnaleźć akceptację. W obsadzie oprócz wspomnianego Goldinga znajdują się również Úrsula Corberó, Samara Weaving, Iko Uwais i Andrew Koji. Reżyseruje Robert Schwentke.