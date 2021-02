The Terminal List - Taylor Kitsch dołącza do Chrisa Pratta w thrillerze od Amazona

materiały prasowe

Chris Pratt powróci na mały ekran po raz pierwszy od udziału w serialu Parks and Recreation. Będzie to serial The Terminal List od Amazona, która będzie adaptacją powieści Jacka Carra z 2018 roku. Całość opowiada o żołnierzu Jamesie Reece, którego pluton Navy SEALs wpada w zasadzkę podczas tajnej misji. Mężczyzna po powrocie do domu odkrywa, że jego partnerzy ponieśli śmierć przez wysoko postawionych ludzi oraz ich spisek.

Portal Deadline podaje, że do obsady produkcji dołączył Taylor Kitsch. Wcieli się w Bena Edwardsa, byłego przyjaciela Reece'a. Teraz będąc członkiem CIA, wykorzystuje swój dostęp do danych wywiadowczych, aby pomóc Reece'owi w poszukiwaniu zemsty. Za reżyserię odpowiedzialny będzie Antoine Fuqua, zaś Chris Pratt pełni także funkcję producenta. Amazon Studios będzie koprodukować produkcję z Civic Center Media. Data premiery nie jest na razie znana.

fot. materiały prasowe