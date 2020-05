G2A zapłaci niemal 40 tysięcy dolarów twórcom Factorio

Wube Software

G2A to polska platforma, na której sprzedawane są klucze do gier i aplikacji w formie cyfrowej. Miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem, ale też i nie najlepszymi opiniami wśród twórców i wydawców gier. Duża ich część wynika z tego, że sprzedawcami są tu użytkownicy, a ci często wystawiają oferty z kluczami, które pozyskiwane są ze źródeł o wątpliwej legalności – mowa m.in. o zakupach dokonanych przy pomocy skradzionych kart kredytowych.

Przez ostatnich kilka lat deweloperzy i wydawcy głośno krytykowali działania G2A. Firma postanowiła to skomentować i jednocześnie zaproponować rozwiązanie – jeśli jakiś twórca udowodniłby, że na platformie pojawiły się nielegalnie pozyskane klucze, to G2A zwróci im 10-krotność straconych pieniędzy. Z oferty tej skorzystała firma Wube Software, autorzy popularnej gry niezależnej Factorio.

Przeprowadzony audyt wykazał, że 198 kluczy do Factorio, które sprzedano na G2A między marcem i czerwcem 2016 roku, rzeczywiście pochodziło z nielegalnych źródeł. Tym samym twórcy otrzymają od platformy 39,600$ rekompensaty.

Scott Klonan, odpowiedzialny za PR Wube Software, przyznaje, że firma jest zadowolona z takiego rozwiązania całej sytuacji i działań G2A. Platforma sprzedażowa dostarczyła bowiem obszerny i szczegółowy raport dotyczący kluczy, sprzedawców i terminów dokonanych transakcji. Klonan dodaje jednak, że wszystko to nie byłoby tak opłacalne dla deweloperów, gdyby nie obietnica zwrotu 10-krotności poniesionych strat.

Czas potrzebny na załatwienie wszystkich spraw formalnych związanych ze zwrotem pieniędzy sprawia, że pozyskanie go prawdopodobnie nie byłoby opłacalne bez 10-krotności tego zwrotu.

Co ciekawe, Wube Software jak na razie jest jedyną firmą, która zdecydowała się na taki krok.