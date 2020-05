The Last of Us: Part II - gameplay prezentuje nowości w grze. Zobacz wideo

SIE

The Last of Us: Part II stawiać będzie na model rozgrywki znany z poprzedniej części, ale pojawią się tu również pewne nowości, których wcześniej nie widzieliśmy. Do sieci trafił nowy materiał wideo, który skupia się właśnie na tych nowych mechanikach. Nie zabrakło tu też wypowiedzi twórców oraz niepublikowanych wcześniej fragmentów bezpośrednio z gry.

Nowości to przede wszystkim znacznie bardziej rozbudowany system wytwarzania przedmiotów oraz dodatkowe elementy wprowadzone do walki. O wszystkim opowiada m.in. Neil Druckmann, reżyser gry. Co ważne, wideo pozbawione jest fabularnych spojlerów, więc śmiało możecie je obejrzeć bez obawy, że zepsujecie sobie wrażenia z zabawy.

The Last of Us: Part II trafi wyłącznie na konsolę PlayStation 4. Premiera gry już 19 czerwca.