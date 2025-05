Poczekamy sobie na 3. sezon Solo Leveling. Komentarze nie pozostawiają złudzeń

fot. materiały prasowe

Reklama

Atsushi Kaneko, producent z ramienia A-1 Pictures, oraz Sota Furuhashi, producent reprezentujący Aniplex, obaj odpowiedzialni za serial Solo Leveling, podczas sesji Q&A prowadzonej w Stanach Zjednoczonych przez Raquel Harris z The Wrap, poruszyli kwestię trzeciego sezonu. Nie mówiono o nim w kontekście "czy w ogóle powstanie", lecz raczej "kiedy".

3. sezon Solo Leveling dopiero za kilka lat?

Z ich wypowiedzi wynika, że fani mogą czekać nawet do 2028 roku. Przede wszystkim zwracają uwagę, że w ciągu dwóch lat animatorzy stworzyli 220 tysięcy klatek animacji i chcą dać im więcej czasu na odpoczynek. Tak opowiada o tym Furuhashi:

– Nie mogę się doczekać trzeciego sezonu, ale prawda jest taka, że pomiędzy pierwszym a drugim sezonem stworzyliśmy łącznie 220 tysięcy klatek animacji. Oczywiście chciałbym dać animatorom trochę oddechu. Gdyby to zależało ode mnie, poczekajmy do igrzysk olimpijskich, by zobaczyć, co się wydarzy z trzecim sezonem.

Ta wypowiedź jest na tyle ogólna, że nie wiadomo, czy producent miał na myśli zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech (2026), czy letnie igrzyska w Stanach Zjednoczonych (2028). Producent dodał, że decyzje dotyczące trzeciego sezonu podejmuje siedzący obok niego Kaneko. Ten nie zdradził żadnych konkretów, poza prośbą o wsparcie fanów z całego świata.

Recenzja 2. sezonu Solo Leveling

W AMA na Reddicie wyjaśnił proces realizacji. Z niego możemy wywnioskować, dlaczego oczekiwanie na trzeci sezon może tyle potrwać.

– Ukończenie każdego odcinka trwa około 10 miesięcy, a niektórych nawet do 12 miesięcy. Bardzo intensywnie pracujemy nad lokalizacją serialu, aby możliwa była niemal globalna premiera. Tworzenie napisów trwa bez przerwy, by zdążyć na czas, a proces dubbingu zajmuje od 2 do 3 tygodni na odcinek.

Fani muszą się uzbroić w cierpliwość. Globalna popularność Solo Leveling jest praktycznie gwarancją trzeciego sezonu, ale nikt nie chce popędzać twórców, którzy najpierw muszą napisać scenariusze, a potem zrealizować wyjątkową animację.

Najpopularniejsze anime na świecie

Na którym miejscu jest Solo Leveling?