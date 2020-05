Wiedźmin 4 z Ciri? Twórcy chcieliby wrócić do tej postaci

CD Projekt

Wiedźmin 3: Dziki Gon zadebiutował w 2015 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Gra do dziś cieszy się sporym zainteresowaniem i zapewniła studiu CD Projekt RED miejsce w czołówce najpopularniejszych deweloperów. Powrót do tego uniwersum wydaje się więcej niż pewny, chociaż twórcy kilkukrotnie podkreślali, że historia Geralta z Rivii dobiegła końca. Możliwe jednak, że jeśli kiedyś doczekamy się kontynuacji, to ta skupi się na losach Ciri.

Taka sugestia padła w sesji Q&A ze studiem CD Projekt RED. Dziennikarz serwisu VG24/7 zadał pytanie o ewentualną kontynuację, a konkretnie o to, czy główną bohaterką mogłaby być w niej Ciri. Odpowiedzi udzielił współscenarzysta trzeciego Wiedźmina - Jakub Szamałek.

Żałuję, że nie skupiliśmy się bardziej na przeszłości Ciri. To niezwykle ciekawa i złożona postać. Z oczywistych powodów – bo nie ma jej przez 2/3 gry – nie mogliśmy poświęcić jej tyle czasu, ile chcieliśmy my, scenarzyści. Ale hej, może to coś, do czego będziemy mogli wrócić w przyszłości - mówi Szamałek.