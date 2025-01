Nadchodzi 2. Faza Puchatkowersum! Zaskakujące szczegóły mrocznej wersji Alicji z Krainy Czarów

Scott Chambers czuwa nad rozwojem Puchatkowersum, które zapoczątkował film Puchatek: Krew i miód w 2023 roku. Skupia się na postaciach z powieści dla dzieci, które w tej wersji są brutalnymi mordercami. W 2024 roku na duże ekrany trafił sequel "przygód" Puchatka, a już teraz w wybranych kinach jest wyświetlany horror Peter Pan's Neverland Nightmare o tytułowym Piotrusiu Panie, który jest psychopatycznym porywaczem chłopców.

W 2025 roku mają pojawić się kolejne pokręcone produkcje z Puchatkowersum, które opowiedzą mroczne i krwawe historie o Bambim i Pinokio. Ponadto fani doczekają się też crossoveru postaci w horrorze Poohniverse: Monsters Assemble. W planach są kolejne filmy z tej franczyzy o czym opowiedział Chambers w wywiadzie dla ScreenRant. Potwierdził, że na 100% są w przygotowaniu sequele i spin-offy, którą na podobieństwo Avengers, określa 2. Fazą. Dodał, że niektóre z projektów już ogłosili.

Więc są Kubuś Puchatek: Krew i miód 3, Tigger's Return, który będzie samodzielnym filmem o Tygrysku, ponieważ wszyscy zareagowali całkiem dobrze na niego, więc dostanie solowy film. Następny, który myślę, że wyreżyseruję, to Alice the Mad. I w tej chwili podoba mi się eksplorowanie pomysłu, że zasadniczo dzieje się to w agencji towarzyskiej, która nazywa się Biały Królik. A Alicja jest ekskluzywną prostytutką, czyli sex workerką, a Szalony Kapelusznik ma obsesję na jej punkcie. Będą nawiązywać do filmów Opera, trochę do Maniaca z Elijah Woodem i może też trochę. Jestem tym podekscytowany.