Gal Gadot negocjuje rolę w szpiegowskim thrillerze scenarzysty The Old Guard

fot. materiały prasowe

Gal Gadot , którą najbardziej kojarzymy z superbohaterskiego filmu Wonder Woman, stara się o rolę głównej bohaterki w niezatytułowanym szpiegowskim thrillerze. Studio produkcyjne Skydance nie wyjawia żadnych informacji o fabule, ale ma on przypominać słynne filmy akcji o Jamesie Bondzie czy Mission: Impossible.

Za scenariusz do tego filmu odpowiada Greg Rucka, popularny amerykański twórca i scenarzysta komiksów. Rucka znany jest z pracy przy takich komiksach jak Stumptown, Wonder Woman, Batwoman, Detective Comics, Lazarus, Whiteout czy Black Magick. Warto wspomnieć, że jest twórcą komiksu The Old Guard, na podstawie którego powstał film o tym samym tytule z Charlize Theron w roli głównej. Rucka również napisał scenariusz do tego filmu akcji, który jest dostępny na platformie Netflix.

Warner Bros.

Produkcja tego szpiegowskiego filmu miała ruszyć późnym latem 2020 roku, ale ze względu na stan pandemii prace nad nim mogą nie się nie rozpocząć. Ponadto film Red Notice, w którym gra Gal Gadot, jeszcze nie został ukończony, co również może pokrzyżować plany startu produkcji.