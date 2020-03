Red Notice - Dwayne Johnson dzieli się nowymi zdjęciami z planu

Red Notice to powstający film platformy Netflix opowiadający o agencie Interpolu, który ma za zadanie dopaść nieuchwytną złodziejkę dzieł sztuki. Reżyserem i autorem scenariusza produkcji jest Rawson Marshall Thurber. Dwayne Johnson wcieli się we wspomnianego agenta, Gal Gadot w najlepszą na świecie złodziejkę dzieł sztuki, a Ryan Reynolds w najlepszego na świecie oszusta. Sam Johnson twierdzi, że Red Notice jest największą inwestycja Netflixa jak do tej pory. Przypominamy, że 2 marca odwołano zdjęcia do projektu we Włoszech z powodu koronawirusa.

Dziś aktor podzielił się ze światem kolejnymi zdjęciami z planu filmu. Zobaczcie:



Red Notice - premiera filmu na platformie Netflix w 2021 roku.