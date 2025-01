Astartes II - klimat wprost wylewa się z tego teasera! To nowa animacja w uniwersum Warhammer 40,000

fot. youtube.com

Astartes to popularna animacja w uniwersum Warhammer 40,000, którą stworzyła jedna osoba, Syama Pedersen. Jego talent został zauważony i doceniony przez Games Workshop, bo Syama został przez nich zaangażowany do prac nad sequelem. I chociaż na premierę drugiej części trzeba będzie trochę poczekać, to już teraz możecie obejrzeć jej teaser.

Zdecydowano się jednak na dość niecodzienne podejście. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie projektu, teaser Astartes II nie zawiera żadnych fragmentów nadchodzącej animacji. Zamiast tego widzimy w nim sceny, które mają przedstawiać przeszłość bohaterów. Dodano również, że w końcówce zawarto pewną wskazówkę na temat historii.

Premiera Astartes II zaplanowano na 2026 rok.