Gal Gadot - aktorka ogłasza start zdjęć do nowego filmu szpiegowskiego Netflixa

Gal Gadot, gwiazda takich hitów jak Wonder Woman i Czerwona nota, zaktualizowała w mediach społecznościowych status swojego najnowszego projektu. Według niej oficjalnie ruszają zdjęcia do Heart of Stone - czyli szpiegowskiego thrillera od Netflixa . Aktorka podzieliła się także pierwszym spojrzeniem na postać, którą zagra w produkcji. Poznajcie Rachel Stone!

Heart of Stone to tylko jeden z kilku blockbusterów, które Gal Gadot realizuje razem z Netflixem. Wśród nich są także kontynuacje wspomnianego Red Notice.

Heart of Stone - pierwsze spojrzenie na postać Gal Gadot

Heart of Stone to międzynarodowy thriller szpiegowski. Za reżyserię odpowiada Tom Harper, znany z takich produkcji jak serial Peaky Blinders i film The Aeronauts. Scenariusz napisali Allison Schroeder (Kraina lodu 2, Ukryte działania) i Greg Rucka (The Old Guard, Stumptown).

Heart of Stone jest podobno uważany za wysoki priorytet dla Netflixa. W obsadzie oprócz Gal Gadot są także Jamie Dornan i Alia Bhatt.

