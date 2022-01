Wonder Woman w innym projekcie DC? Gal Gadot mogła dać wskazówkę

fot. Warner Bros.

Wonder Woman grana przez Gal Gadot, pojawiła się na ekranie w filmiach Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, Liga Sprawiedliwości, a także w dwóch solowych produkcjach - Wonder Woman i Wonder Woman 1984. To na pewno nie koniec przygód Amazonki na dużym ekranie, a ostatnio pojawiły się plotki, że miałaby pojawić się w jednej z ostatnich scen filmu The Flash. Tym samym dołączając do nowej Ligi Sprawiedliwości razem z Flashem oraz Shazamem.

Podsumowanie roku aktorki na jej Instagramie może podsycać te doniesienia. Od czerwca do sierpnia pojawiają się bowiem zdjęcia, na których Gadot poddawana jest charakteryzacji. U jednego z pracowników ekipy dostrzeżono smycz, niektórzy fani widzą tam logo Flasha. Filmowa Wonder Woman nie narzeka na pewno na brak pracy, ale byłoby to zgodne z miesiącami, w których pracowano nad filmem o najszybszym bohaterze DC. Produkcja Andy'ego Muschiettiego rozpoczęła się w kwietniu, a pod koniec czerwca kręcono sceny w Londynie. Nie ma jednak na ten moment żadnych potwierdzonych informacji, zatem należy uzbroić się w cierpliwość.

W obsadzie nowego Flasha znajdują się Ezra Miller, Michael Keaton, Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston i Maribel Verdu. Reżyseruje Andy Muschietti na podstawie scenariusza autorstwa Christiny Hodson.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.