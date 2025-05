fot. materiały promocyjne

Reklama

Amerykańskie media donoszą, że Taylor Swift otrzymała wezwanie do sądu w związku z trwającym sporem prawnym między Blake Lively a Justinem Baldonim. Prawnicy Baldoniego złożyli oficjalne pismo w tej sprawie, powołując się na informację zawartą w pozwie przeciwko Lively. Według dokumentów, w 2023 roku aktorka zaprosiła Baldoniego do swojego domu, by omówić zmiany w scenariuszu. Na miejscu obecni mieli być również jej mąż Ryan Reynolds oraz ich bliska przyjaciółka Taylor Swift.

Jak twierdzą prawnicy reżysera, Reynolds i Swift pochwalili pomysł Lively, wywierając w ten sposób presję na Baldoniego, by zgodził się na konkretną wersję jednej ze scen.

Taylor Swift w sądzie

Rzecznik Taylor Swift w oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że wezwanie zostało wystosowane wyłącznie po to, by przyciągnąć uwagę mediów oraz tabloidów i odciągnąć ją od faktów sprawy. Jak zaznaczył, jedyny związek artystki z produkcją polegał na wykorzystaniu jej utworu My Tears Ricochet w filmie.

– Taylor Swift nigdy nie była na planie tego filmu, nie brała udziału w castingu ani decyzjach kreatywnych, nie stworzyła muzyki na potrzeby tej produkcji, nie widziała wczesnych montażów ani nie udzielała żadnych uwag dotyczących filmu. It Ends With Us obejrzała dopiero kilka tygodni po premierze. W 2023 i 2024 roku podróżowała po świecie w ramach największej trasy koncertowej w historii – przekazał jej rzecznik.

Przedstawiciele Baldoniego i Lively na razie nie skomentowali sprawy publicznie.