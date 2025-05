Nowi X-Meni w drodze. Marvel celuje w gwiazdę Avatara 2 i nie tylko

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Jeff Sneider, 15-letnia Trinity Bliss, która zadebiutowała w roli Tuk w filmie Avatar 2, jest główną kandydatką do roli nastoletniej mutantki znanej jako Jubilee. W poprzednich filmach tę postać grała Lana Condor. Bliss niedługo zobaczymy w filmie Życie Chucka, opartym na książce Stephena Kinga.

X-Men – kandydaci

Według Sneidera na liście Marvela nadal są Harris Dickinson, Margaret Qualley oraz Julia Butters. Mieliby wcielić się odpowiednio w Cyclopsa, Rogue oraz Kitty Pryde. Marvel chce również Davida Jonssona z Obcego: Romulus. Wcześniej wymieniano także takie osoby jak Hunter Schafer (Mystique), Ayo Edebiri (Storm) oraz Javier Bardem (złoczyńca Mr. Sinister).

Przypomnijmy, że dopiero co informowaliśmy o tym, że Jake Schreier prowadzi rozmowy, by wyreżyserować X-Menów na podstawie scenariusza Michaela Lessliego. Jest to efekt jego sukcesu z Thunderbolts*.

X-Meni są planowani na kolejne lata po zakończeniu Sagi Multiwersum wraz z Avengers: Secret Wars. Wówczas ma rozpocząć się Saga Mutantów. Szczegóły planu nie są znane.