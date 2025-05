Tom Hardy o niedoszłym spotkaniu Venoma ze Spider-Manem

fot. materiały prasowe

Tom Hardy ponownie podkreśla, że uwielbia grać Venoma i choć marzył o spotkaniu tej postaci ze Spider-Manem czy Avengersami, ubolewa, że nigdy do tego nie doszło. Choć w scenie po napisach Venoma 2 bohater przeniósł się do MCU i pojawił się też w epilogu Spider-Man: Bez drogi do domu, twórcy nie wykorzystali tej okazji.

Niedoszłe spotkanie Spider-Mana z Venomem

– Nie miałem Spider-Mana ani Avengersów. Byliśmy tylko my – mówi Hardy. – Dopóki coś by się nie zmieniło. To było poza moją kontrolą. Chciałbym to zrobić, ale to nie jest rozmowa, która odbywa się na moim poziomie bycia aktorem w tym świecie.

Aktor dodaje, że Sony podjęło decyzję, by działać wyłącznie niezależnie od Marvela – i to, jego zdaniem, miało kluczowe znaczenie.

– Sony ma dużo kart w swojej talii, łącznie ze Spider-Manem, ale nie było crossoveru. Chcielibyśmy to zrobić! Ale nie udało się. Czasem tak po prostu bywa.

W przeszłości pojawiały się plotki, że Venom i Spider-Man mogą się spotkać w Spider-Manie 4 tworzonym w MCU, jednak według doniesień od tego czasu koncepcja filmu kilkukrotnie się zmieniała.