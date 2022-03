Śmierć Galactusa i raj utracony. Oto dowód na to, że Watcher nie powinien mieszać się w sprawy ludzi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Phil Noto/Marvel

W USA zadebiutował zeszyt Trial of the Watcher #1, jeden z tie-inów do wydarzenia Reckoning War, w ramach którego herosi muszą mierzyć się z niezwykle potężną rasą Reckoning. Komiks ten jest najlepszym dowodem na to, że znany już także z MCU Obserwator Uatu nigdy nie powinien mieszać się w sprawy innych istot - gdyby Watcher nie pomógł Fantastycznej Czwórce w trakcie pierwszej inwazji Galactusa na naszą planetę, Ziemia byłaby obecnie prawdziwym rajem.

W nowej opowieści Uatu stara się przekonać innych Obserwatorów do interwencji w obliczu krucjaty przedstawicieli Reckoning, którzy podbijają kolejne części uniwersum Marvela. Członkowie jego rasy za nic w świecie nie chcą się jednak na to zgodzić, pokazując protagoniście, do czego prowadzi jego wtrącanie się w przebieg historii. Koniec końców przedstawiają oni Uatu linię czasową, w której nie wyjawił on Pierwszej Rodzinie Marvela faktu, że nad Ziemię nadciąga Pożeracz Światów.

Jak się okazuje, Fantastyczna Czwórka i bez tej pomocy pokonałaby Galactusa - Reed Richards ostatecznie stworzyłby dzięki swojej wiedzy laser ostatecznego zniszczenia, odbierając potężnemu antagoniście życie. Na tym jednak nie koniec; choć herosi w trakcie boju z Galactusem odnieśliby poważne obrażenia (twarz Richardsa uległa "stopieniu" w czasie prac nad bronią, Sue Storm straciła wzrok, a jej brat, Johnny, musiałby okrywać swoje ciało bandażami do końca życia), później zaczęliby oni pracować nad uczynieniem naszej cywilizacji jeszcze lepszą.

Fantastyczna Czwórka stworzyłaby więc rozwiązania dla problemów głodu, globalnego ocieplenia czy szerzących się w społeczeństwach chorób, budując również źródło nieskończonej energii na naszej planecie. Zobaczcie sami:

Reckoning War: Trial of the Watcher #1 - plansze

Powyższe rewelacje okazały się dla Uatu naprawdę szokujące; przypomnijmy, że w przeszłości wielokrotnie (przynajmniej kilkadziesiąt razy) interweniował on w sprawach związanych z przebiegiem historii uniwersum.

