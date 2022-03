Avengers vs. X-Men vs. Eternals. Dzień Sądu ma zwiastun - monumentalny rozmach crossoveru!

Marvel

Dom Pomysłów wypuścił do sieci zwiastun nadchodzącego wydarzenia Dzień Sądu, które pokaże monumentalną batalię Avengers, Eternals i X-Menów. Wiemy już, że wstępem do eventu będzie zeszyt A.X.E.: Eve of Judgment #1 (scenariusz tworzy Kieron Gillen, rysunki - Pasqual Ferry), który zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 29 czerwca. W lipcu z kolei do sprzedaży trafi premierowa odsłona zasadniczej i rozpisanej na 6 części serii A.X.E.: Judgment Day.

Tak prezentuje się zaktualizowany opis fabuły crossoveru:

Avengers stali się jeszcze potężniejszą niż dotychczas siłą globalną, operując z bazy ulokowanej w ciele zmarłego Celestianina. X-Meni osiągnęli pewien stopień nieśmiertelności na swojej utopijnej wyspie Krakoa. Eternals rozpoczęli nowy cykl życia, kontynuując misję eliminacji Dewiantów. Kiedy jednak Eternals odkryją, że mutanci sami w sobie są powiązani z genem Dewiantów, doprowadzi to do brutalnego ataku na Krakoę - Najpotężniejsi Bohaterowie na Ziemi znajdą się natomiast pomiędzy obiema stronami konfliktu. Lata napięć zrodzą potężną erupcję, a dwa światy staną w ogniu.

Zobaczcie zwiastun:

A.X.E.: Judgement Day #1 - okładka

Marvel zapewnia, że rozmach zbliżającego się wielkimi krokami crossoveru jest gigantyczny - jego następstwa czytelnicy będą obserwować w większości lipcowych i sierpniowych zeszytów. Co więcej, Dzień Sądu zepnie klamrą rozwijane przez miesiące i lata wątki nieśmiertelności mutantów, prawdziwego celu pobytu Eternals na Ziemi czy tajemnic odkrywanych przez Avengers w ciele poległego Celestianina.

