Wuj Thanosa to większy psychopata i rzeźnik niż Szalony Tytan. Uranos wyjawił swoją przeszłość

Donosiliśmy już Wam, że w one-shocie Eternals: The Heretic dojdzie do spotkania Thanosa ze swoim wujem, Uranosem - Marvel w kampanii promocyjnej zapowiadał drugiego z nich jako postać nawet bardziej przerażającą niż sam Szalony Tytan. Mało kto jednak spodziewał się, że osoba Uranosa będzie budzić aż taką grozę - złoczyńca właśnie opisał członkowi swojej rodziny własną przeszłość, jawiąc się jako większy psychopata i kosmiczny rzeźnik od Thanosa.

Wspomniany wyżej komiks potwierdza, że Uranos jest bratem biologicznego dziadka Szalonego Tytana, Kronosa. Działał on w czasach tzw. Trzech Patriarchów, 400 tysięcy lat przed pojawieniem się Eternals na Ziemi i na długo przed powstaniem ludzkiej cywilizacji - to wówczas przekonywał on swoich braci, Kronosa i Oceanusa, do całkowitej eksterminacji Dewiantów, próbując dzięki temu zastopować rozprzestrzenianie się ich genu i wzmocnić rasę Przedwiecznych.

Choć rodzeństwo Uranosa odrzuciło jego plany, on sam z biegiem czasu zatracił się w realizacji swojej misji. Zabijał liczonych w tysiącach Dewiantów i innych przeciwników, którzy stanęli na jego drodze, chcąc również spacyfikować własnych twórców, obdarzonych boskimi przymiotami Celestian. Uranos dążył jednocześnie do ochrony tzw. Maszyny (tudzież Wielkiej Maszyny), urządzenia dającego Eternals nieśmiertelność - miało do tego dojść dzięki zabiciu wszystkich istot niebędących Przedwiecznymi (życie Eternals zostało przez niego określone jako "jedyne prawdziwe", cała reszta była zaś "herezją").

Thanos spotkał się z Uranosem w tzw. Wykluczeniu, więzieniu, w którym Kronos z Oceanusem umieścili brata, gdy jego działania zupełnie wymknęły się spod kontroli. Złoczyńca nie został skazany na śmierć, gdyż unicestwienie jego wspomnień mogłoby doprowadzić do zniszczenia samej Maszyny. Co ciekawe, pod koniec spotkania Uranos nazwał Thanosa tym "przedstawicielem jego rodu, który nie okazał się rozczarowaniem"; Szalony Tytan, w ramach rewanżu, określił wuja mianem "dziadka".

