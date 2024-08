Galactus może być zagrożeniem dla MCU. Plotka o Fantastycznej Czwórce zadziwia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niezawodny Alex Perez z The Cosmic Circus opublikował kilka nowinek o filmie Fantastyczna Czwórka, które poznał w swoich źródłach. Najciekawsza informacja dotyczy czarnego charakteru, który zgodnie z oczekiwaniami fanów komiksów, nie będzie raczej jednorazowym gościem w MCU.

Fantastyczna Czwórka - plotki

Perez wyjaśnia, że na samym początku mamy zobaczyć różne urywki z genezy Fantastycznej Czwórki, ale gdy rozpocznie się już fabuła filmu w teraźniejszości, nie będą do tego wracać. Chodzi prawdopodobnie o różne scenki, które sugerowało wideo z Comic-Conu. W tym czasie tytułowa czwórka nie pracuje razem i każdy poszedł robić coś swojego. Jako że według Pereza w tej produkcji, a potem w Avengers: Doomsday ma pojawić się Franklin Richards, syn Reeda Richardsa i Sue Storm, można zakładać, że w filmie będą parą. Franklin w komiksach był niezwykle potężną postacią.

Potężny Galactus

Bohaterowie mają spotkać się, gdy Galactus staje się zagrożeniem dla ich Ziemi. To ta plotka wydaje się nie tylko najciekawsze, ale też mająca gigantyczne znaczenie dla MCU. Jako że jest on jednym z najpotężniejszych złoczyńców w komiksach, nie jest to postać do pokazania tylko w jednym filmie. Według Pereza w kontekście multiwersum ma być on jedyną istniejącą wersją - nie ma jego wariantów. Podobnie jak z Americą Chavez z filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. Filmowy Galactus, podobnie jak komiksowy, jest pożeraczem światów. Żyje dzięki pochłanianiu energii z planet. Niewykluczone, że to może doprowadzać do zniszczenia pobocznych linii czasowych. Na ekranie jednak ma on pożerać planety z różnych alternatywnych rzeczywistości, więc tym samym najwyraźniej będzie mieć moc przemieszczania się pomiędzy nimi. Pomimo tego na razie nie wiemy, jakie plany Marvel ma dla Galactusa, ale mogą być one na dalszą przyszłość, niż koniec Sagi Multiwersum.

Dalej spekuluje, że Fantastyczna Czwórka musi mieć powód do tego, że przeniesie się ze swojego świata do MCU, czyli Ziemi 616. Uważa, że Marvel Studios wykorzysta ten film, by pokazać koniec istnienia ich rzeczywistości, czyli coś, o czym mowa była m.in. w Deadpool & Wolverine. Tutaj na razie źródła niczego w tym aspekcie nie potwierdzają.

Jako że zdjęcia już ruszyły, a scenariusz jest gotowy, niewątpliwie wkrótce przeciekną kolejne informacje. Nie wszystkie będą prawdziwe, ale znajdą się te, które zawsze są potwierdzane.

Fantastyczna Czwórka - premiera w 2025 roku w kinach.