Kim jest Doktor Doom? To go zagra Robert Downey Jr. w MCU

fot. Marvel

Reklama

Marvel naprawdę zaskoczył fanów na tegorocznym Comic-Conie. Bracia Russo zdradzili, że Doktor Doom pojawi się w MCU i będzie kluczowym złoczyńcą. To jednak nie była największa niespodzianka. Następnie reżyserzy powiedzieli, że potrzeba wielkiego talentu, by oddać sprawiedliwość tak ikonicznemu bohaterowi. I wtedy na scenę weszła tajemnicza postać w zielonym stroju i masce. Gdy jednym szybkim ruchem odsłoniła twarz, fanom ukazał się nikt inny, jak Robert Downey Jr. Widownia oszalała.

TEN Robert Downey Jr. Odtwórca Iron Mana, flagowego superbohatera Marvela, który w MCU zginął epicką śmiercią, dzięki czemu uratował świat. I przy okazji złamał serca widzów na całym świecie! Aktor ma powrócić do uniwersum w roli jednego z największych złoczyńców Marvela. To oczywiste, że powrót artysty wzbudza ogromne emocje. Wielu fanów od lat błagało studio o wprowadzenie Doktora Dooma, jednego z najważniejszych komiksowych złoczyńców. Już sama wiadomość, że wreszcie te prośby zostały wysłuchane, wzbudziłaby ogromne emocje. Ale fakt, że to Robert Downey Jr. zagra antagonistę, dolał oliwy do ognia.

Dlatego postanowiliśmy przedstawić Wam lepiej postać Doktora Dooma. Choć czytelnicy na pewno dobrze ją znają, jest mnóstwo fanów MCU, dla których czarny charakter wciąż jest tajemnicą. A naprawdę warto go poznać, ponieważ wszystko wskazuje na to, że zastąpi Kanga Zdobywcę i stanie się równie dużym zagrożeniem dla uniwersum, co Thanos.

Kim jest Doktor Doom?