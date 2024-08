To koniec pewnej epoki. Game Informer znika z rynku po ponad 30 latach

fot. Game Informer

Reklama

Game Informer to amerykański miesięcznik o grach komputerowych, którego pierwszy numer pojawił się w 1991 roku. Swego czasu cieszył się on dużą popularnością i w roku 2011 był on na czwartym miejscu wśród najchętniej kupowanych magazynów w Stanach Zjednoczonych. Niespodziewanie poinformowano jednak, że Game Informer kończy działalność - zarówno w wersji papierowej (ostatnim numerem jest 367 z Dragon Age: Straż Zasłony na okładce), jak i online. W sieci pojawił się stosowny komunikat, a cała zawartość ich internetowego serwisu została usunięta.

Po 33 ekscytujących latach, w których dostarczaliśmy wam newsy, recenzje i ciekawostki z ciągle zmieniającego się świata gier, z ciężkim sercem informujemy o zamknięciu Game Informera. Od początków pikselowych przygód, po dzisiejsze, immersyjne wirtualne światy, byliśmy zaszczyceni mogąc dzielić tę niesamowitą podróż z wami, naszymi lojalnymi czytelnikami. Chociaż nasze prasy mogą się zatrzymać, nasza pasja do gier, którą razem kultywowlaiśmy, będzie nadal żyła. Dziękujemy, że byliście częścią naszej epickiej wyprawy i oby wasze przygody z grami nigdy się nie skończyly.

ROZWIŃ ▼

Powodów zamknięcia Game Informera nie ujawniono.