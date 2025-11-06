Game jam w Warszawskiej Szkole Filmowej. Impreza, na której tworzone są gry!

fot. materiały prasowe

Reklama

Warszawska Szkoła Filmowa nie tylko wspiera i kształtuje przyszłość polskiego kina, ale także angażuje się w rozwój branży gier. Takim wydarzeniem jest właśnie Game Jam 2025, czyli spotkanie dedykowane młodym twórcom gier, programistom, designerom, artystom i wszystkim pasjonatom branży gier komputerowych.

Czym jest Game Jam?

Game Jam to intensywny, kreatywny maraton, podczas którego uczestnicy w zaledwie kilkadziesiąt godzin tworzą od podstaw gry komputerowe. Praca w zespołach pozwala połączyć różnorodne umiejętności - od programowania, przez projektowanie graficzne, aż po tworzenie narracji i mechanik rozgrywki. To wyjątkowa okazja, by wspólnie eksperymentować, rozwijać pomysły i przekuć je w gotowy projekt.

fot. materiały prasowe

Wydarzenie cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że jeszcze przed terminem upływu czasu na zgłoszenia do udziału, wszystkie miejsca już zostały wypełnione. Warto jednak zainteresować się przebiegiem wydarzenia i tym, kto zdobędzie nagrody, bo wyjątkowe talenty branży gier mogą wówczas się zaprezentować, a w przyszłości tworzyć największe gry u polskich developerów.

Jako partner medialny zachęcamy i obiecujemy coś ładnego w nagrodach dla zwycięzców!