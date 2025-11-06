Game jam w Warszawskiej Szkole Filmowej. Impreza, na której tworzone są gry!

Warszawska Szkoła Filmowa nie tylko wspiera i kształtuje przyszłość polskiego kina, ale także angażuje się w rozwój branży gier. Takim wydarzeniem jest właśnie Game Jam 2025, czyli spotkanie dedykowane młodym twórcom gier, programistom, designerom, artystom i wszystkim pasjonatom branży gier komputerowych.
Czym jest Game Jam?
Game Jam to intensywny, kreatywny maraton, podczas którego uczestnicy w zaledwie kilkadziesiąt godzin tworzą od podstaw gry komputerowe. Praca w zespołach pozwala połączyć różnorodne umiejętności - od programowania, przez projektowanie graficzne, aż po tworzenie narracji i mechanik rozgrywki. To wyjątkowa okazja, by wspólnie eksperymentować, rozwijać pomysły i przekuć je w gotowy projekt.
Wydarzenie cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że jeszcze przed terminem upływu czasu na zgłoszenia do udziału, wszystkie miejsca już zostały wypełnione. Warto jednak zainteresować się przebiegiem wydarzenia i tym, kto zdobędzie nagrody, bo wyjątkowe talenty branży gier mogą wówczas się zaprezentować, a w przyszłości tworzyć największe gry u polskich developerów.
Jako partner medialny zachęcamy i obiecujemy coś ładnego w nagrodach dla zwycięzców!
Źródło: materiały prasowe