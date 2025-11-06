Kontrowersyjny i niedoceniany film komiksowy powróci do kin. Data jest nieprzypadkowa!

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Film V jak Vendetta debiutował w Stanach Zjednoczonych 11 grudnia 2025 roku. W Polsce premiera miała miejsce kilka miesięcy później - 7 kwietnia 2006 roku. Adaptacja jednego z najsłynniejszych komiksów autorstwa Alana Moore'a i Davida Lloyda zarobiła na całym świecie 132.5 mln dolarów. Nie jest to zły wynik, ale sama produkcja została raczej zapomniana na przestrzeni lat. Adaptacje innych komiksów, szczególnie Marvela oraz DC, stały się znacznie popularniejsze, ale anarchista V zgromadził wokół siebie spore grono fanów. W serwisie Rotten Tomatoes film został oceniony pozytywnie - 73% pochlebnych opinii od krytyków i aż 90% od widowni.

Nowy thriller z Robertem Pattinsonem i Denzelem Washingtonem - są pierwsze zdjęcia z planu!

Konto DiscussingFilm w serwisie X opublikowało informacje o powrocie niedocenianego i zapomnianego hitu do kin. Miałoby się to stać dokładnie 5 listopada 2026 roku, a zatem dwadzieścia lat po polskiej premierze. Data nie jest przypadkowa - wiążę się ona z wydarzeniami z filmu i spiskiem prochowym z 5 listopada 1605 roku, prawdziwym wydarzeniem historycznym, kiedy to angielscy spiskowcy próbowali przeprowadzić zamach na ówczesnego króla Anglii i Szkocji - Jakuba I.

ROZWIŃ ▼

Film, a wcześniej też komiks, po premierze spotkał się zarówno z pochwałami, jak i krytyką. Niektóre grupy anarchistyczne uważają go za swój symbol. Choćby grupa hakerów Anonymous używa podobnych masek do mściciela znanego jako V. Krytykowano go natomiast za rzekome propagowanie terroryzmu czy krytykowanie chrześcijaństwa kosztem "promowania" homoseksualizmu i islamu. Produkcja od lat jest obiektem żarliwych dyskusji z powodu poruszania niełatwych i kontrowersyjnych tematów - totalitaryzmu, rasizmu, religii, seksualności czy terroryzmu.

Oglądaliście V jak Vendettę? Jak wspominacie ten film?

O czym jest V jak Vendetta?

Ekranizacja komiksu autorstwa Alana Moore'a (scenariusz) i Davida Lloyda (rysunki) opowiada historię walki z totalitarnym państwem tajemniczego anarchisty ukrytego za maska Guya Fawksa. Całość filmu rozgrywa się w Londynie w antyutopijnej wizji przyszłości Wielkiej Brytanii. W głównych rolach występują Hugo Weaving oraz Natalie Portman