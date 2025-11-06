Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kontrowersyjny i niedoceniany film komiksowy powróci do kin. Data jest nieprzypadkowa!

V jak Vendetta to w wielu kręgach klasyk komiksowych adaptacji kinowych, który jednak nie otrzymał wielkiej uwagi po premierze, choć był źródłem wielu kontrowersji i żarliwych dyskusji. Produkcja ma powrócić do kin. Kiedy to się stanie? Data nie jest przypadkowa.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  V jak Vendetta 
V jak Vendetta fot. Warner Bros. Pictures
Reklama

Film V jak Vendetta debiutował w Stanach Zjednoczonych 11 grudnia 2025 roku. W Polsce premiera miała miejsce kilka miesięcy później - 7 kwietnia 2006 roku. Adaptacja jednego z najsłynniejszych komiksów autorstwa Alana Moore'a i Davida Lloyda zarobiła na całym świecie 132.5 mln dolarów. Nie jest to zły wynik, ale sama produkcja została raczej zapomniana na przestrzeni lat. Adaptacje innych komiksów, szczególnie Marvela oraz DC, stały się znacznie popularniejsze, ale anarchista V zgromadził wokół siebie spore grono fanów. W serwisie Rotten Tomatoes film został oceniony pozytywnie - 73% pochlebnych opinii od krytyków i aż 90% od widowni.

Nowy thriller z Robertem Pattinsonem i Denzelem Washingtonem - są pierwsze zdjęcia z planu!

Konto DiscussingFilm w serwisie X opublikowało informacje o powrocie niedocenianego i zapomnianego hitu do kin. Miałoby się to stać dokładnie 5 listopada 2026 roku, a zatem dwadzieścia lat po polskiej premierze. Data nie jest przypadkowa - wiążę się ona z wydarzeniami z filmu i spiskiem prochowym z 5 listopada 1605 roku, prawdziwym wydarzeniem historycznym, kiedy to angielscy spiskowcy próbowali przeprowadzić zamach na ówczesnego króla Anglii i Szkocji - Jakuba I.

Film, a wcześniej też komiks, po premierze spotkał się zarówno z pochwałami, jak i krytyką. Niektóre grupy anarchistyczne uważają go za swój symbol. Choćby grupa hakerów Anonymous używa podobnych masek do mściciela znanego jako V. Krytykowano go natomiast za rzekome propagowanie terroryzmu czy krytykowanie chrześcijaństwa kosztem "promowania" homoseksualizmu i islamu. Produkcja od lat jest obiektem żarliwych dyskusji z powodu poruszania niełatwych i kontrowersyjnych tematów - totalitaryzmu, rasizmu, religii, seksualności czy terroryzmu.

Oglądaliście V jak Vendettę? Jak wspominacie ten film?

O czym jest V jak Vendetta?

Ekranizacja komiksu autorstwa Alana Moore'a (scenariusz) i Davida Lloyda (rysunki) opowiada historię walki z totalitarnym państwem tajemniczego anarchisty ukrytego za maska Guya Fawksa. Całość filmu rozgrywa się w Londynie w antyutopijnej wizji przyszłości Wielkiej Brytanii. W głównych rolach występują Hugo Weaving oraz Natalie Portman

Źródło: X (@DiscussingFilm)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  V jak Vendetta 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,1

2005
V jak Vendetta
Oglądaj TERAZ V jak Vendetta Sci-Fi

Najnowsze

1 9. CoComelon - sezon 4 - 9,26 mln godzin
-

Popularna bajka dla dzieci w kinach! Nadchodzi Cocomelon: The Movie!

2 BllizzCon 2026
-

BlizzCon powraca po przerwie! Zwiastun zapowiada przyszłoroczną edycję wydarzenia

3 Zgiń, kochanie
-

Aktorka chwali Roberta Pattinsona. Czuła się przy nim bezpiecznie, także przy scenach intymnych

4 Doktor Doom - grafika wygenerowana przez AI
-
Plotka

Zaskakująca lista nowych postaci z Avengers: Doomsday. Co naprawdę ujawni zwiastun?

5 Marvel's Wolverine
-

Co dalej po Marvel’s Wolverine? Szef Marvel Games odpowiada

6 Robert Pattinson
-

Nowy thriller z Robertem Pattinsonem i Denzelem Washingtonem - są pierwsze zdjęcia z planu!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e06

Chicago Fire

s11e06

Chicago Med

s13e06

Chicago PD

s49e07

Ryzykanci

s50e07

Ryzykanci

s2025e215

Moda na sukces

s42e261

Ridiculousness

s42e262

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rebecca Romijn
Rebecca Romijn

ur. 1972, kończy 53 lat

Ethan Hawke
Ethan Hawke

ur. 1970, kończy 55 lat

Thandiwe Newton
Thandiwe Newton

ur. 1972, kończy 53 lat

Agata Siecińska
Agata Siecińska

ur. 1960, kończy 65 lat

Taryn Manning
Taryn Manning

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV