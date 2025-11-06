Oto największy dżentelmen kina. Aktorka chwali sceny intymne z megagwiazdą

fot. Excellent Cadaver // Black Label Media

Reklama

Jennifer Lawrence w filmie Zgiń, kochanie wciela się w kobietę, która popada w psychozę po urodzeniu dziecka. Robert Pattinson wciela się w rolę jej bezużytecznego męża. Aktorka zdradziła, że w trakcie ich wspólnych scen nie korzystała z usług koordynatora ds. intymności. Wyjaśniła także, dlaczego nie obchodziło ją to, czy ktoś poprawi jej cellulit na tyłku, choć przy poprzedniej roli ciężko pracowała nad tym, jak będzie wyglądać jej sylwetka na ekranie.

Jennifer Lawrence o pracy z Robertem Pattinsonem

Czułam się bezpiecznie z Robem . Przez większość czasu rozmawialiśmy o naszych dzieciach i związkach. Ani przez chwilę nie pojawiło się w mojej głowie żadne dziwnie pytanie w stylu: „Czy on myśli, że mi się podoba?”. Gdybym miała choć cień wątpliwości w tej sprawie, prawdopodobnie korzystałabym z usług koordynatora ds. intymności. Wielu aktorów płci męskiej obraża się, gdy nie chcesz się z nimi piep***ć, a potem próbują cię ukarać. On taki nie jest. Nie mieliśmy go na planie, a może gdzieś tam był, ale naprawdę.... Przez większość czasu rozmawialiśmy o naszych dzieciach i związkach. Ani przez chwilę nie pojawiło się w mojej głowie żadne dziwnie pytanie w stylu: „Czy on myśli, że mi się podoba?”. Gdybym miała choć cień wątpliwości w tej sprawie, prawdopodobnie korzystałabym z usług koordynatora ds. intymności. Wielu aktorów płci męskiej obraża się, gdy nie chcesz się z nimi piep***ć, a potem próbują cię ukarać. On taki nie jest.

Koordynator ds. intymności to stosunkowo nowa funkcja w Hollywood. Taka osoba na planie jest odpowiedzialna między innymi za nadzorowanie scen erotycznych, ale nie tylko. Upewnia się, że granice między aktorami zostały jasno postawione, a środki bezpieczeństwa, jak niewidoczna dla widza warstwa, oddzielająca narządy płciowe gwiazd, jest obecna. Ta posada została stworzona ze względu na to, że wielu szczególnie niedoświadczonych i młodych artystów padało ofiarami nadużyć.

Robert Pattinson - wszystkie nadchodzące filmy. Ambitne kino niezależne i wielkie blockbustery

Jennifer Lawrence o cellulicie

Jennifer Lawrence zdradziła więcej intymnych zakulisowych szczegółów na temat Zgiń, kochanie. Aktorka w trakcie kręcenia filmy była w ciąży z drugim dzieckiem. Na potrzeby produkcji rozebrała się do naga. I zdradziła, że pozwoliła sobie na to, by nie myśleć o tym, jak wygląda jej ciało. Było to wielka zmiana w porównaniu do tego, jak ciężko ćwiczyła i przygotowywała się do nagich scen w Bez urazy.

Nie przejmuję się nagością. Nie jest to coś, na czego punkcie jestem wrażliwa. Chciałam, żeby Lynne miała pełną swobodę artystyczną. A bycie w ciąży w pewnym sensie sprawiło, że nie przejmowałam się aż tak tym, jak wyglądam. Przed występem w Bez urazy byłam na ostrej diecie, nie jadłam węglowodanów i ćwiczyłam. Przy Zgiń, kochanie byłam w ciąży i pracowałam 15 godzin dziennie. Co miałam zrobić, nie jeść? Byłam po prostu zmęczona... Pamiętam, jak wysłali mi przybliżenie na cellulit i spytali, czy to poprawiać. Odpowiedziałam: „Nie, to dupa”.