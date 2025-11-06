Reklama
Popularna bajka dla dzieci w kinach! Nadchodzi Cocomelon: The Movie!

Fenomen YouTube’a trafi na duży ekran! Popularna seria edukacyjna dla najmłodszych doczeka się pełnometrażowej adaptacji od Universal Pictures i DreamWorks Animation.​ Cocomelon nadchodzi!
Amelia Adaszak
Tagi:  bajki 
disney plus netflix
9. CoComelon - sezon 4 - 9,26 mln godzin Fot. Netflix
Cocomelon od lat podbija serca dzieci i rodziców na całym świecie, ucząc poprzez muzykę i zabawę. Serial dostępny jest w ponad 80 krajach i 20 językach, a jego kanał na YouTube gromadzi średnio ponad 4 miliardy wyświetleń miesięcznie. Postanowiono wykorzystać ten potencjał, dlatego nadchodzi Cocomelon: The Movie

Studio Universal Pictures zapowiedziało premierę filmu we współpracy Moonbug Entertainment, Flywheel Media, Prime Focus Studios i DreamWorks Animation, a za stronę techniczną odpowiada DNEG Group. Produkcja opowie o nowej przygodzie JJ - głównego bohatera znanego z serialu oraz jego przyjaciół. Animacja pojawi się na dużym ekranie 26 lutego 2027 roku.

Cocomelon to globalny hit dla najmłodszych

Od momentu przejęcia przez Moonbug Entertainment w 2020 roku marka znacząco się rozrosła. Powstały liczne spin-offy, takie jak CoComelon Lane, Cody Time czy Nina’s Familia, a także produkty, gry i koncerty dla dzieci. Co ciekawe, Cocomelon zadebiutował na Netfliksie w 2020 roku, a już w 2027 roku trafi również na Disney+.

Nie tylko Pixar i Disney. Najpiękniejsze bajki i zapomniane perełki

Dla studiów Flywheel Media i Prime Focus Studios to kolejny duży projekt po takich tytułach jak The Angry Birds Movie 3 czy The Garfield Movie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, film o JJ i jego przyjaciołach może stać się jednym z najbardziej wyczekiwanych animowanych hitów 2027 roku.

Źródło: Variety

