Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zdjęcia zza kulis Stranger Things. Twórca broni podziału 5. sezonu i wskazuje najtrudniejszy odcinek

Ross Duffer wyjaśnił, dlaczego podzielono finałowy sezon Stranger Things. Ponadto w sieci pojawiły się zdjęcia zza kulis wyczekiwanej produkcji Netflixa.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  podział 
stranger things zdjęcia zdjęcia zza kulis netflix 5. sezon premiera
Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu fot. Netflix
Reklama

Netflix słynie z tego, że niemal zawsze subskrybenci otrzymują w dniu premiery wszystkie odcinki danego sezonu wybranego serialu. Streamer sporadycznie decyduje się na podzielenie serii i udostępnianie partiami nowych epizodów w różnych odstępach czasu. Tak stało się z finałową odsłoną Stranger Things, która jest jedną z najpopularniejszych produkcji w serwisie. Jednak ta decyzja platformy spotkała się z falą krytyki.

Czytaj więcej: Stranger Things z problemami. Millie Bobby Brown miała oskarżyć aktora o nękanie

Ross Duffer broni decyzji Netflixa

Podczas promocji finałowego sezonu, współtwórca Stranger Things, Ross Duffer, stanął w obronie Netflixa, który podzielił finałowy sezon na trzy części. W rozmowie z magazynem SFX odniósł się też do wcześniejszego serii i powodów jej podziału.

Jestem też podekscytowany pierwszą częścią, ponieważ w czwartym sezonie nie wiedzieliśmy, że zostanie podzielony na dwie części. To nie wina Netflixa; to niczyja wina. Była pandemia i ostatecznie podzieliliśmy go na dwie części, żeby móc szybciej wypuścić odcinki. Ale tym razem wiedzieliśmy, że podzielimy go na dwie części, więc tak naprawdę dzieli się na dwie połowy. Pierwsza część naprawdę jest jak osobny megafilm. Ma swój własny punkt kulminacyjny.

Duffer wyjawił też, które odcinki były dla niego najtrudniejsze do nakręcenia w 5. sezonie serialu.

Czwarty odcinek był najtrudniejszym odcinkiem, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy i to dotyczy również finału. Choć pod względem emocjonalnym finał był najtrudniejszy. Nie wiem, ile dni płakałem - a nie jestem osobą, która często płacze, nie licząc filmów Pixara.

Przypomnijmy, że 4. sezon został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zadebiutowała 27 maja 2022 roku, a druga nieco ponad miesiąc później - 1 lipca. Natomiast 5. serię Stranger Things zaplanowano następująco:

  • Pierwsza część 5. sezonu (4 odcinki) - 26 listopada
  • Druga część 5. sezonu (3 odcinki) - 25 grudnia
  • Finałowy odcinek 5. sezonu - 31 grudnia

Dodajmy, że finałowy odcinek trafi również do kin. Ponadto w sieci pojawiły się zdjęcia zza kulis ostatniego sezonu, które możecie zobaczyć poniżej.

Stranger Things - zdjęcia zza kulis 5. sezonu

Stranger Things - 5. sezon

arrow-left
Stranger Things - 5. sezon
fot. Netflix
arrow-right

Stranger Things - fabuła 5. sezonu

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Stranger Things - zdjęcia z 5. sezonu

Stranger Things: sezon 5 - nowe zdjęcia

arrow-left
Stranger Things: sezon 5 - nowe zdjęcia
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: screenrant.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  podział 
stranger things zdjęcia zdjęcia zza kulis netflix 5. sezon premiera
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,7

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat

Najnowsze

1 Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy
-

Daniel Craig o cameo w Star Wars. Strój szturmowca to śmierdząca katorga

2 9. CoComelon - sezon 4 - 9,26 mln godzin
-

Popularna bajka dla dzieci w kinach! Nadchodzi Cocomelon: The Movie!

3 BllizzCon 2026
-

BlizzCon powraca po przerwie! Zwiastun zapowiada przyszłoroczną edycję wydarzenia

4 V jak Vendetta
-

Kontrowersyjny i niedoceniany film komiksowy powróci do kin. Data jest nieprzypadkowa!

5 Zgiń, kochanie
-

Oto największy dżentelmen kina. Aktorka chwali sceny intymne z megagwiazdą

6 Doktor Doom - grafika wygenerowana przez AI
-
Plotka

Zaskakująca lista nowych postaci z Avengers: Doomsday. Co naprawdę ujawni zwiastun?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e06

Chicago Fire

s11e06

Chicago Med

s13e06

Chicago PD

s49e07

Ryzykanci

s50e07

Ryzykanci

s2025e215

Moda na sukces

s42e261

Ridiculousness

s42e262

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Rebecca Romijn
Rebecca Romijn

ur. 1972, kończy 53 lat

Ethan Hawke
Ethan Hawke

ur. 1970, kończy 55 lat

Thandiwe Newton
Thandiwe Newton

ur. 1972, kończy 53 lat

Agata Siecińska
Agata Siecińska

ur. 1960, kończy 65 lat

Taryn Manning
Taryn Manning

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV