Zdjęcia zza kulis Stranger Things. Twórca broni podziału 5. sezonu i wskazuje najtrudniejszy odcinek

Netflix słynie z tego, że niemal zawsze subskrybenci otrzymują w dniu premiery wszystkie odcinki danego sezonu wybranego serialu. Streamer sporadycznie decyduje się na podzielenie serii i udostępnianie partiami nowych epizodów w różnych odstępach czasu. Tak stało się z finałową odsłoną Stranger Things, która jest jedną z najpopularniejszych produkcji w serwisie. Jednak ta decyzja platformy spotkała się z falą krytyki.
Czytaj więcej: Stranger Things z problemami. Millie Bobby Brown miała oskarżyć aktora o nękanie
Ross Duffer broni decyzji Netflixa
Podczas promocji finałowego sezonu, współtwórca Stranger Things, Ross Duffer, stanął w obronie Netflixa, który podzielił finałowy sezon na trzy części. W rozmowie z magazynem SFX odniósł się też do wcześniejszego serii i powodów jej podziału.
Duffer wyjawił też, które odcinki były dla niego najtrudniejsze do nakręcenia w 5. sezonie serialu.
Przypomnijmy, że 4. sezon został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zadebiutowała 27 maja 2022 roku, a druga nieco ponad miesiąc później - 1 lipca. Natomiast 5. serię Stranger Things zaplanowano następująco:
- Pierwsza część 5. sezonu (4 odcinki) - 26 listopada
- Druga część 5. sezonu (3 odcinki) - 25 grudnia
- Finałowy odcinek 5. sezonu - 31 grudnia
Dodajmy, że finałowy odcinek trafi również do kin. Ponadto w sieci pojawiły się zdjęcia zza kulis ostatniego sezonu, które możecie zobaczyć poniżej.
Stranger Things - zdjęcia zza kulis 5. sezonu
Stranger Things - fabuła 5. sezonu
Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.
Stranger Things - zdjęcia z 5. sezonu
Źródło: screenrant.com