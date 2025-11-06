Zdjęcia zza kulis Stranger Things. Twórca broni podziału 5. sezonu i wskazuje najtrudniejszy odcinek

fot. Netflix

Reklama

Netflix słynie z tego, że niemal zawsze subskrybenci otrzymują w dniu premiery wszystkie odcinki danego sezonu wybranego serialu. Streamer sporadycznie decyduje się na podzielenie serii i udostępnianie partiami nowych epizodów w różnych odstępach czasu. Tak stało się z finałową odsłoną Stranger Things, która jest jedną z najpopularniejszych produkcji w serwisie. Jednak ta decyzja platformy spotkała się z falą krytyki.

Czytaj więcej: Stranger Things z problemami. Millie Bobby Brown miała oskarżyć aktora o nękanie

Ross Duffer broni decyzji Netflixa

Podczas promocji finałowego sezonu, współtwórca Stranger Things, Ross Duffer, stanął w obronie Netflixa, który podzielił finałowy sezon na trzy części. W rozmowie z magazynem SFX odniósł się też do wcześniejszego serii i powodów jej podziału.

Jestem też podekscytowany pierwszą częścią, ponieważ w czwartym sezonie nie wiedzieliśmy, że zostanie podzielony na dwie części. To nie wina Netflixa; to niczyja wina. Była pandemia i ostatecznie podzieliliśmy go na dwie części, żeby móc szybciej wypuścić odcinki. Ale tym razem wiedzieliśmy, że podzielimy go na dwie części, więc tak naprawdę dzieli się na dwie połowy. Pierwsza część naprawdę jest jak osobny megafilm. Ma swój własny punkt kulminacyjny.

Duffer wyjawił też, które odcinki były dla niego najtrudniejsze do nakręcenia w 5. sezonie serialu.

Czwarty odcinek był najtrudniejszym odcinkiem, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy i to dotyczy również finału. Choć pod względem emocjonalnym finał był najtrudniejszy. Nie wiem, ile dni płakałem - a nie jestem osobą, która często płacze, nie licząc filmów Pixara.

Przypomnijmy, że 4. sezon został podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zadebiutowała 27 maja 2022 roku, a druga nieco ponad miesiąc później - 1 lipca. Natomiast 5. serię Stranger Things zaplanowano następująco:

Pierwsza część 5. sezonu (4 odcinki) - 26 listopada

Druga część 5. sezonu (3 odcinki) - 25 grudnia

Finałowy odcinek 5. sezonu - 31 grudnia

Dodajmy, że finałowy odcinek trafi również do kin. Ponadto w sieci pojawiły się zdjęcia zza kulis ostatniego sezonu, które możecie zobaczyć poniżej.

Stranger Things - zdjęcia zza kulis 5. sezonu

Stranger Things - 5. sezon Zobacz więcej Reklama

Stranger Things - fabuła 5. sezonu

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Stranger Things - zdjęcia z 5. sezonu