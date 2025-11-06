Reklama
Zaskakująca lista nowych postaci z Avengers: Doomsday. Co naprawdę ujawni zwiastun?

Które z nowych i nieujawnionych jak do tej pory postaci zobaczymy w Avengers: Doomsday? Pojawiła się lista, na której nie brakuje zaskoczeń. Są też doniesienia w kwestii tego, co Marvel zdecyduje się pokazać w zwiastunie przyszłorocznego filmu MCU.
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Doom - grafika wygenerowana przez AI wallsnapy.com
Prawdopodobnie zdążyliście się już przyzwyczaić, że nie ma właściwie dnia, by do sieci nie trafiały kolejne rewelacje związane z Avengers: Doomsday. Tym razem możemy Wam przedstawić zaktualizowaną listę nowych postaci z przyszłorocznej produkcji Marvela, których obecności nie ujawniono wcześniej w ramach oficjalnych ogłoszeń. Choć zestawienie aktorów należy traktować wyłącznie w kategoriach spekulacji, warto też zauważyć, kogo w nim nie ma: Tom Hollanda, Evangeline Lilly, Paula Bettany'ego, Elizabeth Olsen, Oscara Isaaca, Charliego Coxa czy niektórych członków obsady Strażników Galaktyki

Avengers: Doomsday - lista nieujawnionych wcześniej postaci, które zobaczymy w filmie 

Mark Ruffalo jako Bruce Banner aka Hulk

Mark Ruffalo jako Bruce Banner aka Hulk
fot. Marvel
Z kolei serwis Comic Book Movie zebrał w jednym miejscu wszystkie dotychczasowe doniesienia na temat zwiastuna Avengers: Doomsday. Do tych przedstawionych poniżej trzeba dołączyć jeszcze jedną: być może w trailerze pojawi się Brie Larson jako Kapitan Marvel. Aktorka wzięła w tym tygodniu udział w amerykańskich wyborach stanowych, zasłaniając swoją fryzurę pod kapturem. Nie jest wykluczone, że próbuje ona tym samym ukryć swój powrót do MCU. To właśnie na tej podstawie część scooperów twierdzi, że obecność Larson w Doomsday potwierdzi sam zwiastun. 

Co naprawdę wyjawi zwiastun Avengers: Doomsday?

Według przecieków Marvel chce, by w zwiastunie zostały pokazane ważne dla fanów MCU postacie. W tym kontekście najczęściej jest mowa o dwóch z nich – mają to być Steve Rogers i Peggy Carter. Trailer najprawdopodobniej zasugeruje, że działania Kapitana Ameryki związane z podróżami w czasie przyczyniły się do powstania inkursji, zderzeń światów.

Według przecieków Marvel chce, by w zwiastunie zostały pokazane ważne dla fanów MCU postacie. W tym kontekście najczęściej jest mowa o dwóch z nich – mają to być Steve Rogers i Peggy Carter. Trailer najprawdopodobniej zasugeruje, że działania Kapitana Ameryki związane z podróżami w czasie przyczyniły się do powstania inkursji, zderzeń światów.
Źródło: Marvel
Film Avengers: Doomsday ma trafić na ekrany kin 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: X/MCU Fan/comicbookmovie.com

