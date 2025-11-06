BlizzCon powraca po przerwie! Zwiastun zapowiada przyszłoroczną edycję wydarzenia

fot. Blizzard Entertainment

Firma Blizzard Entertainment ujawniła pierwsze informacje na temat przyszłorocznej edycji BlizzConu, która odbędzie się w dniach 12–13 września 2026 roku w Anaheim w Kalifornii. Sprzedaż biletów rozpocznie się 7 listopada tego roku, a pierwsza pula będzie dostępna do 9 listopada (lub do wyczerpania zapasów) w przedsprzedaży w niższej cenie 249,99 USD. Standardowa sprzedaż ruszy 18 listopada, a cena wzrośnie do 289,99 USD.

Wejściówka BlizzCon Pass umożliwi dostęp do wszystkich atrakcji wydarzenia, w tym stref gier, paneli dyskusyjnych oraz głównej areny. Uczestnicy otrzymają także pamiątkowe przedmioty i cyfrowe dodatki do gier.

W 2026 roku powróci również Wieczór charytatywny BlizzCon, przygotowany we współpracy z fundacją Make-A-Wish. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz organizacji spełniającej marzenia ciężko chorych dzieci. Pakiet w cenie 499,99 USD obejmie m.in. dostęp do zarezerwowanej sekcji podczas ceremonii otwarcia, podpisaną grafikę oraz pamiątkową legitymację.

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będą mogły bezpłatnie obejrzeć transmisję online, obejmującą m.in. ceremonię otwarcia i wybrane elementy programu.