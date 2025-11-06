Reklama
BlizzCon powraca po przerwie! Zwiastun zapowiada przyszłoroczną edycję wydarzenia

BlizzCon nie odbył się w latach 2024 i 2025, ale w przyszłym roku czeka nas powrót tego wydarzenia. Do sieci trafił jego zwiastun, a także pierwsze informacje na temat biletów.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  world of warcraft: mid... 
BlizzCon 2026 Blizzcon diablo 4
BllizzCon 2026 fot. Blizzard Entertainment
Firma Blizzard Entertainment ujawniła pierwsze informacje na temat przyszłorocznej edycji BlizzConu, która odbędzie się w dniach 12–13 września 2026 roku w Anaheim w Kalifornii. Sprzedaż biletów rozpocznie się 7 listopada tego roku, a pierwsza pula będzie dostępna do 9 listopada (lub do wyczerpania zapasów) w przedsprzedaży w niższej cenie 249,99 USD. Standardowa sprzedaż ruszy 18 listopada, a cena wzrośnie do 289,99 USD.

Wejściówka BlizzCon Pass umożliwi dostęp do wszystkich atrakcji wydarzenia, w tym stref gier, paneli dyskusyjnych oraz głównej areny. Uczestnicy otrzymają także pamiątkowe przedmioty i cyfrowe dodatki do gier.

W 2026 roku powróci również Wieczór charytatywny BlizzCon, przygotowany we współpracy z fundacją Make-A-Wish. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz organizacji spełniającej marzenia ciężko chorych dzieci. Pakiet w cenie 499,99 USD obejmie m.in. dostęp do zarezerwowanej sekcji podczas ceremonii otwarcia, podpisaną grafikę oraz pamiątkową legitymację.

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będą mogły bezpłatnie obejrzeć transmisję online, obejmującą m.in. ceremonię otwarcia i wybrane elementy programu.

Źródło: informacja prasowa, youtube.com

