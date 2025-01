Nowy zwiastun zapowiada powrót do świata Gry o Tron! To nie wygląda jak typowa gra mobilna!

fot. materiały prasowe

Reklama

Game of Thrones: Kingsroad to nadchodząca gra na PC i urządzenia mobilne, która przedstawi nową historię. Głównym bohaterem będzie postać, która w wyniku pewnych wydarzeń stanie się dziedzicem rodu Tyre, małego, szlacheckiego rodu z Północy. W produkcji nie zabraknie jednak także miejsc i osób znanych z serialu HBO. W najnowszym zwiastunie widzimy między innymi Olennę Tyrell oraz Wysogród.

W Game of Thrones: Kingsroad gracze będą mieli trzy klasy postaci do wyboru. Rycerz będzie korzystał z długiego miecza i "wyrafinowanego" stylu walki, Najemnik to brutalny wojownik, który podczas walki używa topora bojowego, a Zabójca stawia na szybkie ataki przy pomocy dwóch sztyletów.

Premiera Kingsroad została zaplanowana na rok 2025, ale jak na razie nie podano żadnego konkretnego terminu. Ujawniono natomiast, że w dniach 16-22 stycznia w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i wybranych regionach Europy odbędą się zamknięte testy beta. Zainteresowani mogą zapisać się do nich pod tym adresem.